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"Erişilebilirlik, herkesin her şeye herkes gibi ulaşabilmesidir. Herhangi bir alanda yapılan düzenlemenin engelli bireylerin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmasıdır. Ülkemizin çoğu otobüs, otobüs durakları ve trafik ışıklarında sesli ikaz sistemleri bulunmamaktadır. Görme engelliler için yapılan halk arasında sarı çizgiler de denilen kılavuz çizgiler bir direğe veya ağaca çarptırmakta, taşıtlar çizgilere park etmekte veya bir esnaf tarafından gasbedilmektedir."