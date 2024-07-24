3 bin yıllık Zerzevan Kalesi UNESCO yolunda

Hazırlanan bu plan geçen ay "Eşgüdüm ve Denetleme Komisyonu" tarafından onaylanarak Bakanlığa sunuldu. Bakanlıkça yapılacak incelemenin ardından Alan Yönetim Planı'nın gelecek ay kurumlarla paylaşılması öngörülüyor. Bu süreçte UNESCO başvuru dosyası hazırlıkları da Alan Yönetim Planı ile koordineli bir şekilde ilerliyor.

Tarihi kalenin alan yönetim bilgisi, tarihçesi, kalede bugüne kadar gün ışığına çıkarılan eserler ve bu eserlerin restorasyonları ile 5 yıl süresince alanda yapılması planlanan çalışmalar gibi konularla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı başvuru dosyası, tamamlanma aşamasına geldi. Dosya tamamlandıktan sonra Zerzevan Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil edilmesi için ekim ayında başvuru yapılacak.