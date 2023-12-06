3 çocuk annesinin feci sonu: Traktörün altında kaldı
Manisa'da, şarampole devrilen traktörün altında kalan 3 çocuk annesi Menekşe Günsel, olay yerinde hayatını kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Delemeneler Mahallesi Çamlık mevkisinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, M.G. (25) yönetimindeki traktör şarampole devrildi.
Kazada sürücü traktörden savrulurken, 3 çocuk annesi Menekşe Günsel (65) traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü M.G. ise, sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.