Ezine’de bir galeride babasının satılık olan traktörünü buldu. Galeri sahibiyle görüşüp, durumu anlattı. Galerici ile anlaştıktan sonra traktörü satın aldı. Traktörün bakımlarını yaptırdı. Traktörü boyattı ve evin önüne getirerek, babası İbrahim Ersan’a hediye etti. İbrahim Ersan, boyanan ve bakımları yapılan traktörünü evinin önündeki garajında gözü gibi bakıyor.

37 yıl boyunca başka traktör kullanmayan İbrahim Ersan, karşısında sattığı traktörü görünce büyük mutluluk yaşadı. Kendisine bu mutluluğu yaşatan oğlu Ramazan Ersan’a teşekkür eden İbrahim Ersan, “Çok sevindim. Oğlum baba malı traktörü geri almış. Gözümün önünde duruyor. Bu traktör ile çok anım var. 37 yıl boyunca ne yaptıysam, ne kazandıysam bu traktör ile yaptım. Önce bakımları yapıldı, boyandı. Sabah, akşam evin önündeki garajda traktörü çalıştırırım. Hem aküyü doldururum, hem de traktörün çalışmasını ve sesini dinliyorum” dedi.

"İLK GÖZ AĞRISI"

1963 model bir traktörleri olduğunu belirten oğlu Ramazan Ersan, “Babam 2020 yılında çiftçiliği bıraktığı için traktörünü sattı. Babam bize bir şey demedi ama traktörü sattığı için içinde bir hüzün vardı. Bir gün Ezine’de bir galeride babamın traktörünü gördüm. Galerici arkadaşla iletişime geçtik. Bu traktörün hikayesini de anlattık. Galerici arkadaş bize yardımcı oldu ve traktörü satın aldık.

Evin önüne traktörü getirdik. Babam traktörü görünce çok mutlu oldu. Biz ondan daha çok mutlu olduk. İlk traktörü, hayatı boyunca kullandığı tek traktör, başka bir traktöre hiç binmedi. İlk göz ağrısı, bizim için ne yaptıysa bu traktörü ile yaptı. 86 yaşındaki babamızı sevindirdik. Eski günleri hatırladı. Babam, eşimle, çocuklarımla bize traktör ile yaşadığı anılarını anlatıyor. Babamı böyle mutlu gördüğümüz için biz de mutluyuz” diye konuştu.