30 Ağustos'un Cuma gününe denk gelmesiyle vatandaşlar tarafından tatil beklentisi yarattı. Bir yandan 30 Ağustos tatil mi sorusu araştırılırken diğer yandan ise bugün resmi kurumlarda işlem yapacak vatandaşlar için " 30 Ağustos Cuma (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? " sorusu merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...
30 AĞUSTOS PAZARTESİ PTT, KARGOLAR, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?
Bugün Bankalar açık mı, kapalı mı?
30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı olması nedeniyle bankalar açık olmayacak. EFT işlemleri ise bir sonraki işlem günü gerçekleştirilecek.
Bugün PTT açık mı kapalı mı?
Bankalar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de işlem yapmak isteyenler için bir sonraki gün yani 2 Eylül'ü beklemek durumundalar.
Bugün Eczaneler açık mı kapalı mı?
30 Ağustos Cuma sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos tarihinin iş gününe denk gelmesiyle birlikte haftasonu tatili ile birleştirildiğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili 3 gün yapılabilecek.
2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ
|2019
|01 Ocak 2019 Salı
|Yılbaşı
|23 Nisan 2019 Salı
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|01 Mayıs 2019 Çarşamba
|Emek ve Dayanışma Günü*
|19 Mayıs 2019 Pazar
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|03 Haziran 2019 Salı
|Ramazan Bayramı Arefesi
|04 Haziran 2019 Çarşamba
|Ramazan Bayramı (1.Gün)
|05 Haziran 2019 Perşembe
|Ramazan Bayramı (2.Gün)
|06 Haziran 2019 Cuma
|Ramazan Bayramı (3.Gün)
|10 Ağustos 2019 Cumartesi
|Kurban Bayramı Arefesi
|11 Ağustos 2019 Pazar
|Kurban Bayramı (1.Gün)
|12 Ağustos 2019 Pazartesi
|Kurban Bayramı (2.Gün)
|13 Ağustos 2019 Salı
|Kurban Bayramı (3.Gün)
|14 Ağustos 2019 Çarşamba
|Kurban Bayramı (4.Gün)
|30 Ağustos 2019 Cuma
|Zafer Bayramı
|28 Ekim 2019 Pazartesi
|Cumhuriyet Bayramı Arefesi
|29 Ekim 2019 Salı
|Cumhuriyet Bayramı
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