Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

30 Ağustos Cuma (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? 30 Ağustos tatil mi?

30 Ağustos Cuma (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 30 Ağustos gününün Cuma gününe denk gelmesi ve Zafer Bayramı olması nedeniyle, resmi kurumlarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için araştırma konusu oldu. Peki, 30 Ağustos Cuma (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? 30 Ağustos tatil mi?

PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı?

30 Ağustos'un Cuma gününe denk gelmesiyle vatandaşlar tarafından tatil beklentisi yarattı. Bir yandan 30 Ağustos tatil mi sorusu araştırılırken diğer yandan ise bugün resmi kurumlarda işlem yapacak vatandaşlar için " 30 Ağustos Cuma (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? " sorusu merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...

30 AĞUSTOS PAZARTESİ PTT, KARGOLAR, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?

Bugün Bankalar açık mı, kapalı mı?

30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı olması nedeniyle bankalar açık olmayacak. EFT işlemleri ise bir sonraki işlem günü gerçekleştirilecek.

Bugün PTT açık mı kapalı mı?

Bankalar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de işlem yapmak isteyenler için bir sonraki gün yani 2 Eylül'ü beklemek durumundalar.

Bugün Eczaneler açık mı kapalı mı?

30 Ağustos Cuma sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos tarihinin iş gününe denk gelmesiyle birlikte haftasonu tatili ile birleştirildiğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili 3 gün yapılabilecek.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

 2019
01 Ocak 2019 SalıYılbaşı
23 Nisan 2019 SalıUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 ÇarşambaEmek ve Dayanışma Günü*
19 Mayıs 2019 PazarAtatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
03 Haziran 2019 SalıRamazan Bayramı Arefesi
04 Haziran 2019 ÇarşambaRamazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 PerşembeRamazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 CumaRamazan Bayramı (3.Gün)
10 Ağustos 2019 CumartesiKurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 PazarKurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 PazartesiKurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 SalıKurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 ÇarşambaKurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2019 CumaZafer Bayramı
28 Ekim 2019 PazartesiCumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 SalıCumhuriyet Bayramı
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Kadın cinayetleri ne zaman ve neden işleniyor? | DOSYA HABER
GÜNDEMEn çok bugün kadınlar öldürülüyor
Son dakika haberi: Bakan Akar'dan kritik açıklamalar - Haberler
GÜNDEMBakan Akar'dan kritik açıklamalar
Yaralı atı JÖH kurtardı, yaralarını görenler gözyaşı döktü! - Haberler
GÜNDEMYaralarını görenler gözyaşı döktü!
Tartıştığı babasını tabancayla bacağından vurdu
GÜNDEMTartıştığı babasını tabancayla vurdu
SON DAKİKA! İzmir ve Muğla'da terör operasyonları: 21 gözaltı - HABERLER
GÜNDEM2 ilde terör operasyonu: 21 gözaltı
Doğum günü nasıl yazılır? Doğum günü birleşik mi, ayrı mı yazılır? Doğum günü TDK imla
GÜNDEMDoğum günü birleşik mi, ayrı mı yazılır? Doğum günü ...
Son dakika... Taciz iddiası! Dövüp polise teslim ettiler! - Haberler
GÜNDEMDövüp polise teslim ettiler!
Son dakika! Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı - Haberler
GÜNDEMVatan Caddesi trafiğe kapatıldı
Son depremler 30 Ağustos 2019 - Kandilli Rasathanesi depremler - En son nerede deprem oldu?
GÜNDEMSon depremler 30 Ağustos - Kandilli Rasathanesi
Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB 2019-2020 takvimi
GÜNDEMOkullar ne zaman açılıyor? MEB 2019-2020 takvimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X