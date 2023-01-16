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Reuters / HABERTURK.COM

İtalyan polisi, 30 yıldır aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro'nun tutuklandığını açıkladı.

En çok aranan isimlerden olan Denaro, Sicilya mafyasının patronu olarak biliniyordu ve 1993 yılından beri aranıyordu. Onlarca cinayetle suçlanan mafya lideri, 30 yıl kaçtıktan sonra yakalandı.

30 YILDIR ARANIYORDU Sicilyalı Cosa Nostra Mafyasının lideri olan Matteo Messina Denaro, İtalyan polisi tarafından bugün Ros'ta tutuklandı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, takma adı "Diabolik" olan Denaro, Palermo'daki Maddalena özel kliniğinde "terapiye" hazırlanırken yakalandı.

Denaro, eski bir mafya liderinin oğluydu ve 1993'ten beri kaçaktı. 1992'de bazı cinayetlerde rol oynadığı gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası bulunuyordu. Ayrıca, Floransa, Roma ve Milano'da 10 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılardan sorumlu tutulmuş, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.