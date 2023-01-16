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30 yıllık firar sona erdi: İtalyan mafya lideri Matteo Messina Denaro yakalandı

1993 yılından beri İtalya'nın en çok aranan isimlerinden biri olan İtalyan mafya lideri Matteo Messina Denaro'nun yakalandığı açıklandı

30 yıllık firar sona erdi: İtalyan mafya lideri Matteo Messina Denaro yakalandı
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Reuters / HABERTURK.COM

İtalyan polisi, 30 yıldır aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro'nun tutuklandığını açıkladı.

En çok aranan isimlerden olan Denaro, Sicilya mafyasının patronu olarak biliniyordu ve 1993 yılından beri aranıyordu.

Onlarca cinayetle suçlanan mafya lideri, 30 yıl kaçtıktan sonra yakalandı.

30 YILDIR ARANIYORDU

Sicilyalı Cosa Nostra Mafyasının lideri olan Matteo Messina Denaro, İtalyan polisi tarafından bugün Ros'ta tutuklandı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, takma adı "Diabolik" olan Denaro, Palermo'daki Maddalena özel kliniğinde "terapiye" hazırlanırken yakalandı.

Denaro, eski bir mafya liderinin oğluydu ve 1993'ten beri kaçaktı. 1992'de bazı cinayetlerde rol oynadığı gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası bulunuyordu.

Ayrıca, Floransa, Roma ve Milano'da 10 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılardan sorumlu tutulmuş, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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