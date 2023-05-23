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350 bin TL harcayarak hurda aracı karavana çevirdiler

Eskişehir’de geçmişte servis olarak görev yapan ve il dışına çıkmayan 1985 model Alman yapımı minibüs karavana dönüştürüldü

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İHA
  • 350 bin TL harcayarak hurda aracı karavana çevirdiler

    Eskişehir'de geçmişte servis olarak kullanılan ve il dışına çıkmayan 1985 model Alman yapımı minibüs, Sefa Sorbil tarafından 350 bin lira harcanarak karavana dönüştürüldü. Kampçılığa gönül veren karavanın sahibi Sorbil, aracıyla ülke turuna çıkmayı planlıyor.
  • 350 bin TL harcayarak hurda aracı karavana çevirdiler

    İHA'nın haberine göre geçmişte Anadolu Üniversitesi'nde personel taşımak için kullanılan araç, o dönemki şoförü tarafından görev süresi bittiğinde satın alındı. Fakat yılların geçmesiyle birlikte bazı parçalarında deformasyonlar meydana geldi. 
  • 350 bin TL harcayarak hurda aracı karavana çevirdiler

    Eskişehir'de il dışına henüz daha çıkmamış olan 1985 model minibüsü satın alan Sorbil, usta Kerim Çalık'ın yardımıyla yaklaşık 1 yıl tadilat yaptı. Klasik olması nedeniyle aracın trafikte oldukça ilgi çektiğini belirten karavanın sahibi, kamp yapacağı günü iple çekiyor.

     
  • 350 bin TL harcayarak hurda aracı karavana çevirdiler

    "MASRAFLAR 350 BİN TL'Yİ BULDU"

    Sefa Sorbil, "Kampçılık adına bu işlere gönül verdik. Karavan, arazi ve kamp eğitimi alarak bu işi daha donanımlı bir şekilde büyütmeye karar verdik. Aracımızı karavana çevirdik, hazırlıklar bitti gibi bir şey diyebiliriz. Bu aracı 7 ya da 8 yıl önce satın almıştık. Personel servisi olarak üniversitede kullanılıyordu. 
  • 350 bin TL harcayarak hurda aracı karavana çevirdiler

    Üniversiteden çıktıktan sonra araç hurdaya ayrılmış. Masraflar 350 bin lirayı buldu. Aracın her yeri çürüktü, çürükleri onarıldı, içerisine pütür atıldı sonra aracı sıfırdan karavana dönüştürmeye başladık. Araca mutfak, ısıtıcı, yatak olabilen U düzen bir koltuk takımı, ses sistemi, tesisat, lavabo, temiz ve pis su gideri, LED aydınlatması, televizyon sığdırdık. Aracı bir nevi hayata döndürdük" diye konuştu.
  • 350 bin TL harcayarak hurda aracı karavana çevirdiler

    "ARAÇ GELDİĞİNDE PERİŞAN DURUMDAYDI"

    Minibüsü karavana dönüştüren usta Kerim Çalık ise, "Araç geldiğinde perişan durumdaydı. İçini söktükten sonra daha da ortaya çıktı. Kaynak yaptık, tabanı yeniledik. Ardından aracın izolasyonunu yaptık, içini kapladık. Şimdi de son aşamaya geldik. 
  • 350 bin TL harcayarak hurda aracı karavana çevirdiler

    Artık 2 güne kadar teslim edeceğiz arkadaşımıza. Şu anda aracımızda eklenecek hiçbir şey kalmadı. Sadece elektrik ve ses sistemini yaptıktan sonra aracımız teslim alınacak" ifadelerini kullandı.

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