"MASRAFLAR 350 BİN TL'Yİ BULDU"

Sefa Sorbil, "Kampçılık adına bu işlere gönül verdik. Karavan, arazi ve kamp eğitimi alarak bu işi daha donanımlı bir şekilde büyütmeye karar verdik. Aracımızı karavana çevirdik, hazırlıklar bitti gibi bir şey diyebiliriz. Bu aracı 7 ya da 8 yıl önce satın almıştık. Personel servisi olarak üniversitede kullanılıyordu.