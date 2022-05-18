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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 bin yıllık antik Madi kenti tarihe ışık tutuyor

Mısır'ın Feyyum kentinde yer alan 4 bin yıllık antik Madi kenti tarihe ışık tutmaya devam ediyor

AA
  • 01
    4 bin yıllık antik Madi kenti tarihe ışık tutuyor

    Mısır'ın Orta Krallık Devleti döneminde MÖ 2050 – MÖ 1650 yıllarında inşa edilen tarihi kent Madi, Orta Krallık döneminden kalma en eski tapınaklara da ev sahipliği yapıyor.

     
  • 02
    4 bin yıllık antik Madi kenti tarihe ışık tutuyor

    AA'nın haberine göre 12. Firavun hanedanlığına mensup Kral III. Amenhotep ve IV. Amenhotep tarafından inşa ettirilen tapınakların yer aldığı 4 bin yıllık kent, uzun yıllar boyunca kumların altında bir sır gibi gün yüzüne çıkarılmayı bekledi.
  • 03
    4 bin yıllık antik Madi kenti tarihe ışık tutuyor

    Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran tarihi kentte antik Mısır döneminde inşa edilen tapınağın duvarlarında 12. Firavun hanedanlığına mensup Kral III. Amenhotep ve IV. Amenhotep'in isimleri yer alıyor.
  • 04
    4 bin yıllık antik Madi kenti tarihe ışık tutuyor

    Tapınağın batı tarafındaki duvarlara Kral III. Amenhotep'in, doğu tarafındaki duvarlara ise Kral IV. Amenhotep'in ismi nakşedilmiş. Tapınağın duvarlarında ayrıca, Kralın, içinde güzel kokuların olduğu elindeki kabı kobra yılanı şeklinde resmedilmiş "Rannott" adlı tanrıya sunduğunu resmeden tasvirler bulunuyor.

     
  • 05
    4 bin yıllık antik Madi kenti tarihe ışık tutuyor

    Tapınak duvarlarında Kralların isimlerinin yanı sıra antik Mısır'daki dini inançlar ve kentin inşa süreci hakkında bilgiler de yer alıyor.

     
  • 06
    4 bin yıllık antik Madi kenti tarihe ışık tutuyor

    ANTİK MISIR'DA KUTSAL KABUL EDİLEN TİMSAH YUMURTALARI DA MUHAFAZA EDİLİYOR

    Antik kentte, Firavun hanedanlığı döneminde kutsal kabul edilen timsahlara özel yapılmış bir barınak da yer alıyor. Burada bulunan mumyalanmış bir timsah yavrusu ve bazı timsah yumurtaları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

     
  • 07
    4 bin yıllık antik Madi kenti tarihe ışık tutuyor

    23 HEYKELİN BULUNDUĞU 336 METRELİK KOÇ YOLU

    Keşfedilmeden önce uzun yıllar boyunca kumların altında saklı kalan antik Madi kenti, kenarlarında 23 heykel bulunan 336 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki bir yola sahip.

     
  • 08
    4 bin yıllık antik Madi kenti tarihe ışık tutuyor

    Koç yolu olarak adlandırılan yolda bulunan heykellerden bazıları aslan, bazıları ise insan yüzlü aslan şeklinde yapılmış.

     
  • 09
    4 bin yıllık antik Madi kenti tarihe ışık tutuyor

    UZUN YILLAR KUMLARIN ALTINDA GÖMÜLÜ KALDI

    Antik kent, Firavun hanedanlığının ardından MÖ 30 ile MS 395 yılları arasında ülkede hüküm süren Roma İmparatorluğu döneminde de yerleşim yeri olarak kullanılmaya devam etti.

     
  • 10
    4 bin yıllık antik Madi kenti tarihe ışık tutuyor

    Ancak, 3. yüzyılın sonlarına doğru kendi kaderine terk edilen kent, zamanla kumlara gömüldü ve arkeologlar tarafından yeniden günyüzüne çıkarılmak için 1937 yılını bekledi.

     
  • 11
    4 bin yıllık antik Madi kenti tarihe ışık tutuyor

    Açık hava müzesi olarak kabul edilen 4 bin yıllık tarihi kent, 1937 yılında Milano Üniversitesi'nden bir grup arkeolog tarafından keşfedildi.
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    4 bin yıllık antik Madi kenti tarihe ışık tutuyor
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    4 bin yıllık antik Madi kenti tarihe ışık tutuyor
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    4 bin yıllık antik Madi kenti tarihe ışık tutuyor
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    4 bin yıllık antik Madi kenti tarihe ışık tutuyor

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