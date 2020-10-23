4 müebbete iyi halden 55 yıl! 0:00 / 0:00

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Trabzon'da kaynanasını öldüren, dini nikahlı eşi ve 2 üvey oğlunu da yaralayan Turan Ç., 55 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYNANA KAPIYI KİLİTLEDİ, CAMI KIRIP GİRDİ

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Bayburt'un Demirözü İlçesi'nde dini nikahlı eşi Hediye Kara ile birlikte arıcılık yaparak geçimini sağlayan Turan Ç. üvey çocuklarını istemediği için sık sık Hediye Kargı ile kavga etmeye başladı. Son kavganın ardından evi terk eden Hediye Kargı, iki çocuğuyla birlikte annesi Bedriye Kargı'nın Maçka İlçesi Coşandere Mahallesi'ndeki evine yerleşti.

Hediye Kargı'yı sık sık telefonla arayan ve ulaşamayan Turan Ç. soluğu kayınvalidesinin evinde aldı. Evin önünde araçtan inen Turan Ç.'yi gören Hediye Kargı kapıları kapadı. Kapının camını kırarak eve giren Turan Ç.'ye Bedriye Kargı evini terk etmesini istedi. Sinirlenen Turan Ç. önce dini nikahlı eşine ateş etti.

KAYNANASINI KAFASINDAN VURDU

Yüzünden yaralanan Hediye Kargı kanlar içerisinde yere yığıldı. Turan Ç. daha sonra silahı Bedriye Kargı'ya doğrultarak kafasına ateş etti. Bedriye Kargı'nı yere yığılması üzerine koridordan başlayarak oturma odasına ateş ederek giden Turan Ç., 2 üvey oğlunu yaraladı. Olay yerinden kaçan Turan Ç. güvenlik güçlerine teslim oldu.

Fotoğraflar: DHA

'İMAM NİKAHLI EŞİM BENİ CEZAEVİNDE ZİYARETE GELDİ'

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Turan Ç., "Tartışma çıkınca Bedriye Kargı orakla üzerime yürüdü. Kimleri nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Herkese ateş ettim. Pişmanım. İmam nikahlı eşim beni cezaevinde ziyarete geldi” dedi.

4 MÜEBBETE İYİ HALDEN 55 YIL HAPİS

Turan Ç., Bedriye Kargı’yı öldürmek suçundan önce müebbet hapse mahkum edildi. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, bu cezayı 25 yıla indirdi. Sanığın eşi Hediye Kargı'ya yönelik eyleminden ötürü müebbet hapis cezası veren mahkeme, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 8 yıl 4 aya indirdi. Üvey çocuklarına yönelik eylemlerinden dolayı da iki müebbet hapis cezası yine teşebbüs aşamasında kaldığından 21 yıl 8 aya indi.