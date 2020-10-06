46 yıllık sessizlik Perşembe günü bozulacak: Kapalı Maraş neden kapalı?

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KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısına, 1974'ten bu yana kapalı olan ve bir hayalet kente dönüşen Maraş ile ilgili yapılan açıklamalar damga vurdu.

Tatar yaptığı açıklamada 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın Perşembe günü yeniden halkın kullanımına açılacağını açıkladı.

Tarar, Perşembe sabah saatlerinden itibaren Kapalı Maraş sahilinden istifa etmeye başlanılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız. KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

MARAŞ NEDEN KAPALI VE NEDEN ÖNEMLİ?

1974'te Kıbrıs adası ikiye bölünmeden hemen önce Gazimağusa kentinin bir kıyı beldesi olan Maraş, Akdeniz'in en önemli tatil merkezlerinden biri olarak görülüyordu. Öyle ki yıldızı parlayan Maraş'ın ismi Beyrut ile yan yana anılır duruma gelmişti.

1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın son günününde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen Maraş, daha sonra yapılan anlaşmalar çerçevesinde yerleşim ve iskana kapatıldı. Maraş'ta savaş öncesi dönemde Türklere ait birçok araziye, Rum yönetimi tarafından el konularak Rumlara ve İngilizlere verildiği iddia ediliyordu.

Halihazırda girişin yasak olduğu Maraş'ta sadece Birleşmiş Milletler'e ait bir bina bulunuyor. Bu binanın yaklaşık 400 metre ilerisinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir orduevi bulunuyor.

2016 öncesinde kentte ziyarete açık olan yer Maraş İkon Kilisesi'ydi ancak kilise de 2016 yılından itibaren ziyarete kapatıldı.

Annan Planı'na göre kapalı Maraş, Rum tarafının denetimine bırakılacaktı. Ancak yapılan referandumda Annan planı Kıbrıs Türk'lerince kabul edilmesine rağmen, Kıbrıs Rumları tarafından reddedilince, bu gerçekleşmedi.