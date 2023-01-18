48 yıldır hem hayat arkadaşı hem de meslektaşlar

"MÜŞTERİLERİMİZ O ZAMAN GENELDE ASKERDİ"

Vatani görevini 1971'de tamamlayıp memlekete döndükten 2 yıl sonra iş yeri açtığını dile getiren Birinci, "Müşterilerimiz o dönem genelde askerdi. Kep ve paçalarını bizlere yaptırırlardı. Daha sonra kumaş sordular, dükkana kumaş getirdik. Rütbelilerin yanında birçok asker resmi tören elbiselerini gelip yaptırmaya başladılar" dedi.

Eskiden farklı çevreden birçok müşterisinin bulunduğunu belirten Birinci, şunları kaydetti:

"Şehirden öğretmen arkadaşlar ve bankacılar gibi zevkine düşkün birçok insan müşterimizdi. Hatta işlerimiz iyi olduğu için dükkanda 3-4 kişi çalıştırıyordum. Bazen çalıştırmak için de adam bulamıyorduk. Tabii yavaş yavaş hazır konfeksiyon üretimi artınca işimiz 2000'li yıllardan sonra düşmeye başladı. Şu anda sadece fermuarı bozulan, paçası yırtılan ve söküğü olan insanlar buraya geliyor. Bunları dikerek geçimimizi sağlıyoruz."

Meslek hayatında en büyük destekçisinin eşi olduğunu vurgulayan Birinci, artık çırak yetişmediğini ve terziliğin ilgi görmediğini sözlerine ekledi.