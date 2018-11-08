5 bakan internet başvurularından seçildi!

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Meclis onayından geçen kabinedeki 14 bakandan 5'i internet üzerinden yaptıkları adaylık başvuruları incelenerek seçilmiştir." denildi.

Açıklamada, söz konusu 5 bakanın kimler olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Irak'ta geçen mayıs ayında yapılan genel seçimler sonrası hükümeti kurmakla görevlendirilen Abdulmehdi, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, yeni hükümette bakan olarak görev almak isteyenler için internet üzerinden adaylık yolunun açıldığını duyurmuştu. Bu karara son seçimin galibi Mukteda es-Sadr destek verirken, ülkedeki entelektüeller ise tepki göstermişti.

Abdulmehdi’nin 22 kişilik kabinesinin 14'ü, 25 Ekim'de meclisten güvenoyu alarak göreve başladı.

Başbakan Abdulmehdi'nin 14 bakanlı kabinesine, "bağımsız ve teknokrat" adaylardan oluşmadığı eleştirisi yöneltiliyor.

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