Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Safiye Soyman, geceye hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte katıldı. Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat’in yaklaşık 1 haftadır magazin kulislerinde boşanacağı söylentilerine Faik Öztürk, “Onların evliliği bitti. Kesin söylüyorum” diyerek Kenan Doğulu ve Beren Saat’in evliliklerini sonlandırma kararını aldıklarını söyledi.
TÜRKÇE DERSLERİ ALIYOR
Ekranlara veda eden ’Yeni Gelin’ dizisindeki rolüyle Yılın Komedi Dizi Oyuncusu ödülünü alan Jessica May, törene yalnız katıldı. Brezilyalı oyuncu, Türkçe konuşma dersleri aldığını söyledi. Jessica May, “Türkçe dersleri alıyorum, şive biraz gitti. Etraftaki arkadaşlarım farketmeye başladı” dedi.
"BEBEKLERİM ANNE KARNINDA MÜSLÜM DİNLEDİ"
Beyaz perdede ‘Müslüm’ filmi yılın filmi kategorisinde Altın Palmiye'nin sahibi oldu. Filminin yapımcısı Mustafa Uslu ödül konuşmasında, "Geçen sene bu odülü Ayla filmi ile almıştık. Şimdi ise Müslüm ile almayı Allah nasip etti. Bu ödülü her sabah uyandığımda tekrar aşık olduğum ve benim karşıma çıkardığı için Allah'a şükrettiğim eşim ve çocuklarım için alıyorum. Çünkü onlar benim çok kahrımı çekti. Özellikle Müslüm filminin montajını ben evimde yaptım, yemek masamda. Bebeklerim anne karnındayken Müslüm dinlediler” dedi. Ödül töreni sonrası dünyaca ünlü şarkıcı Alexandra Stan ve Akcent sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcılar, ödül törenine katılanlara müzik ziyafeti yaşattı.
Yılın Televizyon Kanalı – SHOW TV
Yılın Aksiyon Dizisi - Çukur
Yılın Komedi Dizi Oyuncusu - Jessica May
Yılın Erkek Pop Müzik Sanatçısı - Oğuzhan Koç
Yılın Kadın Pop Müzik Sanatçısı - Derya Uluğ
Yılın Erkek Fantezi Müzik Sanatçısı - Alişan
Yılın Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı - Seda Sayan
Yılın Şarkısı - Edis - Yalan
Yılın Düeti - Mustafa Ceceli - Sinan Akçıl - Anlarsın
Yılın Rock Sanatçısı - Emre Aydın
Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı - Kubat
Tüm Zamanların En İyi Sinema Filmi - Düğün Dernek
Yılın Sinema Filmi - Müslüm
Yılın Erkek Sinema Oyuncusu - Erkan Petekkaya
Yılın Kadın Sinema Oyuncu - Gupse Özay
Tüm Zamanların En İyi Dizisi - Ezel Kerem Çatay
Yılın Dram Dizisi - Avlu
Yılın Komedi Dizisi - İkizler Memocan
Yılın Erkek Dizi Oyuncusu - Oktay Kaynarca
Yılın Kadın Dizi Oyuncusu – Demet Evgar
Yılın Tiyatro Oyuncusu - Özgür Çevik
Yılın Haber Kanalı - NTV
Yılın Kadın Haber Sunucusu – Nazlı Çelik
Yılın Erkek Haber Sunucusu – Cem Öğretir
Yılın Radyosu – Kral Pop
Yılın Gazetesi – Sabah
Yılın İş İnsanı - Bülent Kaya
Yılın Sosyal Medya Fenomeni - Kafalar
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