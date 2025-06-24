677 yaşındaki anıt ağaç asırlardır buluşma noktası oluyor

Sinop'un Türkeli ilçesinin Akçabük köyündeki meşe ağacı, yıllardır köylülerin buluşma ve sohbet etme noktası oluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılan çalışmayla 675 yaşında olduğu tespit edilerek 'anıt ağaç' olarak ilan edilen meşe ağacı, 251 santimetre gövde çapı ve 23 metre yüksekliğiyle kentin de en yaşlı ağacı olma özelliğini taşıyor.

Gölgesiyle asırlardır yöre halkına huzur veren, bayramlarda, cuma günleri ya da günün herhangi bir saati köylülerin buluşma noktası olan anıt ağaç, günümüzde çeşitli sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

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Kaymakamlık ve farklı sivil toplum kuruluşlarınca zaman zaman anıt ağaç gölgesinde öğrencilere yönelik kitap okuma, resim çizme ve sohbet etkinlikleri düzenleniyor.

Türkeli Eğitim ve Kültür Günleri kapsamında anıt ağacın altında düzenlenen etkinliğe katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Bölümü Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, anıt ağaçların kültürel ve tarihi açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.