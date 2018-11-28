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7 ay havalimanında yaşadı, Kanadalılar sahip çıktı!

Suriye'de Esad rejimi saldırılarından kaçan ancak Kuala Lumpur Havalimanı'nda 7 ay yaşamak zorunda kalan Suriyeli Hasan Al Kontar, Kanadalı bir grubun yardımıyla Vancouver'a getirildi.

28.11.2018 - 08:20 | Güncelleme:

Malezya'nın başkentindeki Kuala Lumpur Havalimanı'nın transit bölümünde 7 ay kalan, 2 ay da Malezya Gözaltı Merkezi'nde tutulan Al Kontar'a (37), British Columbia Müslümanlar Derneğinin öncülüğünde Kanada'da iş bulundu.

Al Kontar'a, British Columbia Müslümanlar Derneği ile British Columbia eyaletinin Whistler kenti sakinlerinden Laurie Cooper'ın organize ettiği bir grup Kanadalı sponsor oldu.

Yerel basına konuşan Al Kontar, "Dışarı çıkacağımı söylediklerinde inanamadım. Kanada'ya ulaşana kadar da her şeyin bittiğinden emin olamadım." dedi.

Aylardır Suriye'ye iade edilme korkusuyla yaşadığını ve artık o günlerin geride kaldığını söyleyen Al Kontar, "En çok sıcak bir duşu özledim." diye konuştu.

Vancouver'a getirilen Kontar'ın, Whistler kentinde bir otelde çalışacağı belirtildi. 

INSTAGRAM'DAN HAVALİMANI YAŞANTISINI PAYLAŞIYORDU

Al Kontar'ın serüveni 2011'deki Suriye kriziyle başladı. Birkaç yıl boyunca Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) sigortacılık yapan Kontar, burada çalışma iznini yitirdi.

Geçen martta Kuala Lumpur Havaalanı'ndaki bir uçuştan geri çevrilen Al Kontar, Malezya'da çalışma izninin dolmasıyla kendisine vize verecek ülke arayışına girdi.

Bu sırada, havalimanının transit bölümünde kalan Al Kontar, Instagram'dan "hassan_alkontar" kullanıcı adıyla havalimanındaki yaşantısına dair paylaşımlarda bulundu. Instagram'da 20 bin takipçiye ulaşan Al Kontar, Kanada'ya gideceği haberini de yine hesabından duyurdu.

instagram

 

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