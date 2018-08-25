İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı, yaptığı açıklamayla Cumartesi Anneleri'nin bugün yapacağını belirttiği 700 hafta oturumuna izin verilmediğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından ise Cumartesi Anneleri, 700. eylemi için Taksim İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na gelmek istedi. Gruba güvenlik güçleri izin vermedi. İstiklal Caddesi boyunca gruptakiler ve polis arasında arbede yaşandı. Polis, dağılmayan gruplara gazla müdahalede bulundu ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ALANA GİRİLMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Bu arada polis, girişi engellemek için Galatasaray Meydanı çevresinde önlem aldı. Meydana girmek isteyenlere izin verilmiyor. Eylem için Taksim'e gelenler arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra, bazı HDP ve CHP milletvekillerinin de olduğu görüldü.

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