8 gün için gittikleri uzayda 56 gündür mahsur kalan astronotlar Dünya'ya 2025'te dönebilir

Nasa, Haziran ayında sekiz günlük bir görev için uzaya gönderilen iki ABD'li astronotun, Boeing Starliner'ların bozulması nedeniyle mahsur kaldıkları Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir süre daha kalmaları gerektiğini açıkladı. İki astronot, eve dönmeleri için uzay mekiğinin tamir edilememesi halinde gelecek yıla kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalabileceklerini söyledi.

Boeing'in Starliner kapsülünü uçuran ilk mürettebat olan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, Starliner'ın Dünya'ya dönmek için hala güvenli olmadığı düşünülürse, Şubat 2025'te SpaceX'in Crew Dragon'u ile geri dönebilecekler.

ABD uzay ajansı, astronotların eve nasıl getirilecekleri üzerinde çalışırken, kalkışı bir ay ertelenen Crew Dragon'ın iki koltuğunu boş bırakmak için SpaceX ile potansiyel planları değerlendiriyor. REKLAM Astronotların 5 Haziran'da istasyonda yaklaşık sekiz gün sürmesi beklenen test görevi, Starliner'ın itiş sisteminde yaşanan ve uzay aracının planlandığı gibi astronotları güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirme kabiliyetini giderek daha fazla sorgulatan sorunlar nedeniyle uzamıştı. Boeing'in Starliner ile geri getirmeyi planladığı astronotları SpaceX'in bir aracıyla geri getirmek, yıllardır SpaceX ve onun daha deneyimli Crew Dragon'u ile rekabet etmekte zorlanan havacılık devi için büyük bir darbe.