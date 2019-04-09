Adana, Konya, Kocaeli, Adıyaman, Gaziantep, Ankara, Kayseri ve Zonguldak merkezli çok sayıda ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 461 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

ADANA MERKEZLİ 8 İLDE 59 ŞÜPHELİ

Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında polislikten KHK ile ihraç edilmiş 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Örgüt yapılanması içerisinde zümre başkanı ve vekil olarak konumlandırılan, itirafçı mahrem imamların beyanları ve elde edilen dijital verilerden hareketle yürütülen çalışmalar sonucu 8 ilde operasyon gerçekleştirildi. KHK ile polislikten ihraç edilen 59 şüphelinin adresine düzenlenen baskınlarda şüphelilerden 50’si gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü.



KONYA MERKEZLİ 29 İLDE 80 ŞÜPHELİ

Konya merkezli 29 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 80 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.



Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 29 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" ve benzeri pozisyonlarda mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri tarafından zanlıların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan zanlılardan 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" ve benzeri pozisyonlarda mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 64 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Konya merkezli 29 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla Gaziantep'te 2, Adıyaman'da ise bir şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ MERKEZLİ 12 İLDE 20 ŞÜPHELİ

Kocaeli merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 9'u muvazzaf 17 askeri personel ile 1 eski askeri okul öğrencisi ve 2 sivil "mahrem abi" hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.



Bu kapsamda, 9'u muvazzaf, 3'ü açığa alınan, 4'ü meslekten ihraç edilen, 1'i emekli, 1'i eski askeri okul öğrencisi ile 2 sivil "mahrem abi" hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Düzce, Zonguldak, Kars, Hatay, Kayseri ve Adana'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.



ADIYAMAN MERKEZLİ 9 İLDE 27 ŞÜPHELİ

Adıyaman merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 25 zanlı yakalandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Kırıkkale'de 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Polis ekiplerince önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında mütevelli heyeti üyeleri, sohbet imamlarından M.O, H.E.S. "talebe mesulü" olduğu belirlenen H.S. ve R.A'nın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Adresinde bulunamayan 2 zanlı ise aranıyor.



GAZİANTEP MERKEZLİ 16 İLDE 32 ŞÜPHELİ

Gaziantep merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara ve Adana'nın da bulunduğu 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda, zanlılardan 22'si gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



ANKARA'DA 35 ASKER, 29 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNE GÖZALTI KARARI

Ankara'da, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 29'u havacı 35 astsubay ile 29 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli 29 astsubayın, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

Daha önceki operasyonlarda alınan iade ve teşhisler sonucu 6 jandarma astsubayın da FETÖ ile irtibatı belirlendi. 29'u havacı 35 astsubayın yanında, yine FETÖ ile irtibatları saptanan 29 üniversite öğretim görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerden 8'inin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi. Şüphelilerin gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.



ANKARA MERKEZLİ 23 İLDE 102 ŞÜPHELİ

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 23 ilde yürütülen ve aralarında çeşitli kurumların mahrem yapı üyelerinin bulunduğu 102 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı. FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay yapılanması, Milli İstihbarat Teşkilatı Sinyal İstihbaratı Başkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Hacettepe ve Turgut Özal Üniversitelerinde örgütün "mahrem" yapılanması içerisinde görev yaptıkları belirlenen 102 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.



Operasyon kapsamında zanlılardan 63'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Zanlıların bazılarının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullancısı oldukları ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde çeşitli görevler üstlendikleri belirlendi. Gözaltına alınan zanlıların bulundukları illerden Ankara'ya getirileceği, Ankara'da bulunan zanlıların ifade işlemlerine başlandığı, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.



TÜBİTAK YAPILANMASINA 15 GÖZALTI KARARI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 15 kişi için gözaltı kararı verildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 15 kurum çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5'i görevde olan 15 kişiyi yakalamak için aralarında Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Batman ve Denizli'nin olduğu illerde operasyon düzenledi. Şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



ZONGULDAK MERKEZLİ 10 İLDE 23 ŞÜPHELİ



Zonguldak merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" un yanı sıra kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli Çankırı, Bursa, Manisa, Samsun, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Ankara ve Karabük'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 firari şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.

KAYSERİ MERKEZLİ 8 İLDE 13 ŞÜPHELİ



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, KHK ile meslekten ihraç edilen 13 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine operasyon başlatan polis, Kayseri ile Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale ve Malatya'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Örgütün söze mahrem imamları tarafından iletişim kuruldukları belirlenen 13 eski polis gözaltına alındı. Kayseri'de gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan 7 şüpheli ise Kayseri'ye getirilerek, sorguya alınacak.

ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE 26 ŞÜPHELİ

Ankara merkezli 8 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanlarının da olduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel hastanelerdeki 19 sağlık çalışanı, Dışişleri Bakanlığı eski 2 çalışanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 5 çalışanı olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerden 19'u yakalanıp, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.