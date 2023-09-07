Otomobil çarpan 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü
Mersin'de otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Mersin'in Bozyazı ilçesi D-400 kara yolu Çubukkoyağı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Y.E.B. idaresindeki otomobil, Sami Yusuf Doğan'ın (8) kullandığı bisiklete çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan çocuk, sevk edildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.