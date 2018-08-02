9 ay askerlik düzenlemesi Ankara kulislerinde yüksek sesle konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'den peş peşe gelen açıklamalar siyasiler kadar vatani görevini yerine getirmeye çalışan gençlerin de gündeminde. Peki, askerlik süresi düşer? İşte tek tip askerliik ile ilgili merak edilenler...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NEDİR?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz salı günkü grup toplantısı sırasında “Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” dedi. Bunun üzerine dikkatler yeni sistemin ayrıntılarına çevrildi.

Kulislerdeki yeni sistemle ilgili öne çıkan 9 ay tek tip askerlik fikri gerçek olursa hali hazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak lisans mezunu erlerin 6 ay olan zorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak. Kulislerde konuşulan yeni sitem yasalaşırsa; bedelin ödenmesi halinde ise 9 aylık askerlik 3 ay temel eğitimden ibaret olacak.

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