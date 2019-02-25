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Charlize Theron, daha kırmızı halıya gelmeden hazırlanırken çekilen fotoğrafları Instagram story'lerinde görülünce olay oldu. Birçok takipçi sosyal medyada "Herkes eve gidebilir gecenin yıldızı belli oldu" yorumları yaptı. Theron'un mavi kıyafetiyle ve derin sırt dekoltesiyle kıyafeti ödülleri gölgede bıraktı.