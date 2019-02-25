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91. Oscar Ödülleri kırmızı halısından görüntüler!

Giriş: 25.02.2019 - 08:13 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Bu yıl 91'inci kez düzenlenen Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. Oscar kırmızı halısı, törende ödül alanlar kadar çok konuşuldu. Gecenin dikkat çeken ismi ise Jennifer Lopez oldu. Lopez, 25 kilo ağırlığındaki kıyafetiyle bakışları üzerinde topladı. İşte 91. Oscar kırmızı halısından görüntüler...

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    91. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Oscar töreninde gözler yine ödüller kadar kırmızı halıya da kilitlendi. Hollywood yıldızlarının tercihleri göz kamaştırırken canlı vurucu renkler ve payet işlemeli gece kıyafetleri dikkat çekti.

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    Gecenin dikkat çeken ismi ise Jennifer Lopez oldu. Lopez, 25 kilo ağırlığındaki kıyafetiyle bakışları üzerinde topladı.

     

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    Hollywood'un bu büyük gecesinde sürpriz Charlize Theron'dan geldi. Sade ama şık kıyafetiyle göz dolduran Charlize Theron saçlarındaki imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

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    Charlize Theron, daha kırmızı halıya gelmeden hazırlanırken çekilen fotoğrafları Instagram story'lerinde görülünce olay oldu. Birçok takipçi sosyal medyada "Herkes eve gidebilir gecenin yıldızı belli oldu" yorumları yaptı. Theron'un mavi kıyafetiyle ve derin sırt dekoltesiyle kıyafeti ödülleri gölgede bıraktı.

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    Bohemian Rhapsody filmiyle aşk yaşamaya başlayan Lucy Boynton ve Rami Malek de geceye birlikte katıldı. 

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    Kırmızı halının sıra dışı görünümlerinden biri de 'Pose' dizisinin yıldızlarından Billy Porter'dan geldi. Porter etekli smokiniyle kırmızı halıda yürüdü. 

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    İşte 91. Oscar kırmızı halısından kareler...

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    Lady Gaga 

     

     

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    Regina King

     

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    Glenn Close 

     

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    Brie Larson

     

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    Helen Mirren 

     

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    Olivia Colman

     

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    Nicholas Hoult

     

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    Glenn Close

     

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    Amy Adams

     

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    Marie Kondo

     

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    Constance Wu

     

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    Octavia Spencer 

     

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    Willem Dafoe ve Giada Colagrande 

     

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    Serena Williams

     

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    Lucy Boynton

     

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    Sarah Paulson 

     

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    Emma Stone

     

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    Allison Janney 

     

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    Kacey Musgraves 

     

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    Charlize Theron

     

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    Jennifer Hudson 

     

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    Tina Fey

     

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    Linda Cardellini

     

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    Emilia Clarke

     

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    Amandla Stenberg

     

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    Angela Bassett

     

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    Regina King

     

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    Emilia Clarke 

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