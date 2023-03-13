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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

95. Oscar Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden onlarca ünlüyü misafir etti. Törenin sonrasında ise ünlüler kendilerini Vanity Fair partisinde buldu. Vanity Fair'in gelenekselleşen partisi sinema, müzik ve moda dünyasının ünlülerini ağırladı

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  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    95. Oscar Ödülleri'nin hemen ardından düzenlenen Vanity Fair partisine adeta ünlü yağdı. Beverly Hills'teki Walli Sannenberg Merkezi'de düzenlenen Vanity Fair Oscar partisine sinema, müzik ve moda dünyasından ünlüler katıldı. İşte geceye katılanlar!

    Zoey Deutch 

     
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Emily Ratajkowski
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Emily Ratajkowski
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Adwoa Aboah 
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Gigi Haid 
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Behati Prinsloo 
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Adam Levine ve Behati Prinsloo 

     
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Sabrina Carpenter

     
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Kaitlyn Dever

     
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Cardi B 

     
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Cardi B
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Rika ve Kenneth Brian Edmonds
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Wanda Sykes ve Michael B. Jordan
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Helena Christens
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Eva Herzigova
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Daisy Edgar-Jones 
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Kate Bosworth
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Justin Long ve Kate Bosworth

     
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Lauren Sanchez ve Jeff Bezos 
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Kerry Washington
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Stella Maxwell
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Heidi Klum
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Ramona Agruma ve Rebel Wilson
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Christina Aguilera

     
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Alexandra Daddario 
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Sharon Stone
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Riley Keough 
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Olivia Wilde
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Miranda Kerr
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Jessica Alba 
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Aurora James
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Brooke Shields 

     
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Megan Thee Stallion 
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Elizabeth Olsen
  • 95. Oscar Ödülleri'nin ardından Vanity Fair'in partisine koştular

    Cate Blanchett

    *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir. 

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