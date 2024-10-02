A101 aktüel ürünler 3 Ekim 2024: 3 Tekerlekli elektrikli moped geliyor! A101'de neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğunda üç tekerlekli elektrikli moped indirimli ürünler arasında yer aldı. Azami hızı 25 km motor gücü 1000 W olan elektrikli moped 47.990 TL'den satışa sunuluyor. Öte yandan katlanabilir elektrikli bisiklette kataloğun ilk sayfasında göründü. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste
A101'de 3 Ekim yani yarın birçok ürün raflardaki yerini alacak. Motorlu bisiklet başta olmak üzere birçok ürün indirimli bir şekilde tüm şubelerde satışa çıkıyor. İşte, 3 Ekim Perşembe A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu...
A101 AKTÜEL 3 EKİM 2024 KATALOĞU
APEC Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 47.990 TL
Volta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.990 TL
SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 9.499 TL
Arzum Starblend Multi Blender Seti 1.899 TL
Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 1.099 TL
Flavel Çay Makinesi 1.199 TL
English Home Doğrayıcı 699 TL
Samsung Cyclone Süpürge 3.499 TL
Kumaşlı Keçe Sepet Seti 3'lü 299 TL
Organizer Sepet 29 TL
Fermuarlı Keçe Kirli Sepeti 299 TL