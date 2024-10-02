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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel ürünler 3 Ekim 2024: 3 Tekerlekli elektrikli moped geliyor! A101’de neler var?

        A101 aktüel ürünler 3 Ekim 2024: 3 Tekerlekli elektrikli moped geliyor! A101'de neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğunda üç tekerlekli elektrikli moped indirimli ürünler arasında yer aldı. Azami hızı 25 km motor gücü 1000 W olan elektrikli moped 47.990 TL'den satışa sunuluyor. Öte yandan katlanabilir elektrikli bisiklette kataloğun ilk sayfasında göründü. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:00
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        A101'de 3 Ekim yani yarın birçok ürün raflardaki yerini alacak. Motorlu bisiklet başta olmak üzere birçok ürün indirimli bir şekilde tüm şubelerde satışa çıkıyor. İşte, 3 Ekim Perşembe A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu...

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        A101 AKTÜEL 3 EKİM 2024 KATALOĞU

        APEC Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 47.990 TL

        Volta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.990 TL

        SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 9.499 TL

        Arzum Starblend Multi Blender Seti 1.899 TL

        3

        Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 1.099 TL

        Flavel Çay Makinesi 1.199 TL

        English Home Doğrayıcı 699 TL

        Samsung Cyclone Süpürge 3.499 TL

        Kumaşlı Keçe Sepet Seti 3'lü 299 TL

        4

        Organizer Sepet 29 TL

        Fermuarlı Keçe Kirli Sepeti 299 TL

        5
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