AB'de plastik yasağı! 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Avrupa Birliği'nde (AB) tek kullanımlık plastik tabak, bardak gibi ürünlerin kullanımını yasaklayan kanun yürürlüğe girdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, plastikten yapılan ve kullanıp atılan tabak, çatal, bıçak, bardak, kulak çubuğu ve pipet gibi ürünler AB pazarına giremeyecek.

Ayrıca polistirenden yapılmış yiyecek ve içecek kutuları da bu kapsamda bulunacak. Yeni yasayla alternatifi bulunan tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımının azaltılması hedefleniyor.

AB Komisyonunun açıklamasına göre dünyada denizlerdeki çöpün yüzde 80'ini plastik ürünler oluşturuyor. Plastik kalıntıları deniz canlılarının yanı sıra insanların kullandığı gıdalara da bulaşabiliyor. AB, plastik ürünlerin yeniden kullanılabilir ve dönüştürülebilir olmasını amaçlıyor.

"MALİYET 22 MİLYAR EURO AZALACAK"

Avrupa Parlamentosu Frédérique Ries, bu yasa ile 2030'a kadar Avrupa'daki plastik kirliliğin tahmini maliyetinin 22 milyar euro azalacağını söyledi. Ries, "Plastiklerin yarattığı deniz kirliliği sorununu göz önüne alındığında, Avrupa'nın artık uluslararası düzeyde savunmak ve teşvik etmek için bir yasal modeli var. Bu gezegen için gereklidir." dedi.

AB'de iki yılı aşkın süredir alınan önlemlerle plastik ambalajların geri dönüşüm oranları yüzde 41.5 oranında yükselmişti. Avrupa'da plastik ambalaj geri dönüşümü, halihazırda ABD'nin üç katı ve bu oranın büyümeye devam etmesi bekleniyor.

AB'ye göre, birlik içindeki plastik ambalajların yüzde 50'si 2025 yılına kadar geri dönüştürülebilir olacak. Ayrıca AB, 2025 yılına kadar tüm plastik şişe atıklarının yüzde 77'sini, 2029 yılına kadar bu tür atıkların yüzde 90'ını toplama hedefi belirtti.

Greenpeace'e göre, küresel olarak, plastik ambalajların yalnızca yüzde 14 ila yüzde 18'i geri dönüştürülmekte. Bu Avrupa ortalamasının yarısından daha az, ABD'de ise plastik atıklarının yüzde 10'undan daha azı geri dönüştürülüyor.