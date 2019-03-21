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Brexit gündemiyle Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, İngiltere'nin 29 Mart olan AB'den ayrılma tarihini erteleme talebini görüştü.
Reuters'ın AB diplomatlarına dayandırdığı haberine göre, AB liderleri yeni Brexit tarihi için 7 Mayıs tarihini ya da 2019'un sonunu düşünüyor.
Reuters haber ajansı günün daha erken saatlerinde, AB zirvesinin taslak belgesine ulaşmıştı. Taslakta, "AB liderleri, ayrılık sözleşmesi İngiltere parlamentosunda gelecek hafta onaylanması koşuluyla, ayrılığın 22 Mayıs'a uzatılması konusunda anlaşabileceğini taahhüt eder" ifadeleri yer almıştı.
Ancak taslağa göre daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının İngiltere parlamentosunda bir kez daha reddedilmesi durumunda erteleme olmayak ve Brexit'in 29 Mart'ta anlaşmasız bir şekilde gerçekleşek.
Konuyla ilgili resmi karar ise zirvenin sona ermesinin ardından açıklanacak. İngiltere'nin Brexit'i erteleme talebinin kabul edilmesi için 27 AB üyesinin de talebe onay vermesi gerekiyor.
İŞ DÜNYASINDAN THERESA MAY'E UYARI
İngiltere’nin en büyük iş dünyasını temsil eden çatı kuruluşu Britanya Endüstri Konfederasyonu (CBI) ve Ticaret Odaları Kongresi (TUC),İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinin ulusal olağanüstü hale dönüştüğü uyarısında bulundu.
CBI ve TUC tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'den bir an önce Brexit stratejisini değiştirmesinin talep edildiği belirtildi.
Açıklamada, İngiliz hükümetinin bir an önce “B planı” hazırlayarak 29 Mart tarihinde Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasının önüne geçmesi çağrısında bulunuldu.
İngiltere’de çok sayıda şirketin büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kaldığı belirtilerek, “Ülkemiz ulusal hal ile karşı karşıya. Son günlerde verilen kararlar İngiltere’nin AB’den anlaşma olmaksızın ayrılma riskini artırdı. Şirketler ve toplum böyle bir sonuca hazır değil. Bunun oluşturacağı şok nesiller boyunca hissedilecek.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, İngiltere’nin AB’den çıkış takviminde ertelemeye ihtiyaç duyduğu, fakat bunun AB ile yeniden bir anlaşmanın sağlanmasına yetecek bir erteleme olmasının gerektiği bildirildi.
İngiltere’nin yeni bir stratejiyi ortaya koyması gerektiğine dikkati çekilerek, “Bir B planı bulunmalı. AB ile müzakere edilebilecek, parlamentonun desteğini alan, İrlanda ile açık sınır politikasının devamını sağlayan, çalışanları ve ekonomiyi koruyan bir B planı bulunmalı.” ifadeleri kullanıldı.
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