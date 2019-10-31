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AB'den Türkiye'deki sığınmacılara destek

AA

AB, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen nakit yardım programına 600 milyon Euro ilave fon sağladı

AB

Avrupa Birliği (AB),Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen nakit yardım programına 600 milyon Euro ilave kaynak sağlandığını duyurdu.

AB Komisyonu, Türkiye'deki sığınmacıların desteklenmesine yönelik mali yardım programları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Türk Kızılayı ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında dağıtılan Kızılaykart'lara 600 milyon Euro ilave ödenek sağlandığı kaydedildi.

Ayrıca, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetleri kapsayan çeşitli projelerin devamına yönelik 63 milyon Euro'luk yeni kaynak aktarıldığı belirtilen açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için toplam 663 milyon Euro'nun harekete geçirildiği bildirildi.

Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için 2016 yılında kurulan toplam 6 milyar Euro'luk AB fonuna şimdiye kadar 5,8 milyar Euro tahsis edildiği aktarılan açıklamada, fon kapsamında 4,2 milyar Euro'luk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,6 milyar Euro'luk ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi.

SUY ile Türkiye'de uluslararası koruma veya geçici koruma statüsünde yaşayan, kamp dışındaki kişilere temel ihtiyaçlarını karşılamaları için yardım sağlanıyor. İhtiyaç duyanlar, Kızılaykart aracılığıyla aile ferdi başına aylık 120 lira nakit yardım alabiliyor. Kart sahibi sığınmacılar, nakit yardım sayesinde en temel ihtiyaçlarını doğrudan temin edebiliyor.

SÜREÇ 

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar Euro'luk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar Euro'luk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'yi Türkiye'deki Suriyelilere yönelik yeterince mali yardım yapmamakla ve taahhüt edilen fonları hızlı aktarmamakla itham ediyor.

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