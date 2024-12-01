Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diğer AB'den Ukrayna'ya ek yardım | Dış Haberler

        AB'den Ukrayna'ya ek yardım

        Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'ya insani, ekonomik ve askeri desteği sürdüreceklerini, ülkeye yıl sonuna kadar 4,2 milyar euro ek bütçe yardımı ile gelecek yıl düzenli kaynak sağlayacaklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 23:36 Güncelleme: 01.12.2024 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB'den Ukrayna'ya ek yardım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Göreve yeni başlayan ve ilk ziyaretini Kiev'e gerçekleştiren AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenledikleri basın toplantısında konuştu.

        "Göreve geldiğimiz ilk günde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile birlikte Kiev'deyim." diyen Costa, bunun AB'nin Ukrayna'ya desteğini ortaya koyduğunu belirtti.

        Costa, "Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve kendi sınırları saygı görmelidir." dedi.

        Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapı ve enerji sistemlerine yönelik saldırılarını "insanlık dışı" olarak nitelendiren Costa, AB'nin, savaşın ilk gününden beri Ukrayna ile birlikte olduğunu ve bunu devam ettireceğini vurguladı.

        "PARA, RUSYA'NIN DONDURULMUŞ VARLIKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERDEN SAĞLANACAK"

        REKLAM

        Costa, Ukrayna'ya insani, ekonomik, diplomatik ve askeri alanda yardım sağlamaya devam edeceklerini kaydederek, "AB, Ukrayna'nın bütçesini desteklemek için bu ay ilave 4,2 milyar euro sağlayacak. Buna ek olarak, önümüzdeki aydan itibaren tam bir yıl boyunca her ay 1,5 milyar euro yardım vermeyi planlıyoruz. Bu para, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirlerden sağlanacak ve askeri amaçlar için de kullanılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Rus ekonomisi üzerindeki baskıyı da artıracaklarına belirten Costa, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin rejimine karşı 15. yaptırım paketini hazırlıyoruz." diye konuştu.

        Costa, Ukrayna’nın Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu ve Ukrayna’yı AB üyesi olarak görmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.​​​​​​​

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı
        Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı
        Genç futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi
        Genç futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Dursun Özbek'ten TFF'ye çok sert sözler!
        Dursun Özbek'ten TFF'ye çok sert sözler!
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        "Bir kaleci bundan daha iyi oynayamaz"
        "Bir kaleci bundan daha iyi oynayamaz"
        Nefes kesen maçta kazanan yok!
        Nefes kesen maçta kazanan yok!
        291 yıl hapis cezası bulunan kadın serbest bırakıldı
        291 yıl hapis cezası bulunan kadın serbest bırakıldı
        Buruk'tan hakem, Eyüpspor ve Berke tepkisi!
        Buruk'tan hakem, Eyüpspor ve Berke tepkisi!
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        İlk görüşmede anlaşma yok!
        İlk görüşmede anlaşma yok!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!