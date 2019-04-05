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AB'den ayrılma anlaşmasının İngiltere parlamentosu tarafından 3 defa ertelenmesinin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, krizden çıkış noktasında bir yol bulmak için İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn'i parlamentoda konuşmaya davet etti.
May bu hafta başında Brexit tarihi olan 12 Nisan'dan daha sonraya kısa bir erteleme için AB'ye istekte bulunacağını söyledi.
İngiltere Adalet Bakanı Geoffrey Cox, Theresa May ile Jeremy Corbyn arasındaki konuşmaların başarısız olması durumunda Brexit'in daha uzun süre ertelenmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
BREXIT SÜRECİ
AB ile vardığı Brexit anlaşmasına Avam Kamarası'nın onayını alamayan İngiltere, Brexit tarihini 12 Nisan'a erteleme konusunda AB ile uzlaşmıştı.
Anlaşma, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesi" nedeniyle milletvekillerinin tepkisini çekmişti.
AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda arasına Brexit sonrası sınır girmesini önlemeye dönük madde, İngiltere'nin bütününü belirsiz bir süre için Gümrük Birliği içinde tutmayı öngörüyordu.
Maddeye karşı çıkanlar, bunun İngiltere'yi tek yanlı olarak son veremeyeceği sonu belirsiz müzakere sürecinde mahsur bırakacağını ileri sürüyordu.
Ülke 10 Nisan'da yapılacak AB zirvesinde Brexit için yeni bir erteleme talep etmeye hazırlanıyor.
Başbakan May, Brexit anlaşmasına destek alabilmek için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn ile müzakereye devam ediyor.
Öte yandan, bir grup milletvekilinin İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı dün Avam Kamarası'nda bir oy farkla onaylandı. Tasarının Lordlar Kamarası'nın da desteğini alması durumunda May, Corbyn ile müzakeresi nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın ülkeyi AB'den anlaşmasız ayıramayacak.
İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.
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