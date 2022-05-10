AB Konseyi Başkanı ziyaret etmişti: Odesa'ya füze saldırısı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, pazartesi gecesi, Ukrayna'nın güneyindeki Odesa kentine gerçekleşen füze saldırılarının neden olduğu yangınların söndürüldüğünü söyledi.

Yetkililer, Rusya'nın yeni hipersonik Kinzhal füzeleri de dahil olmak üzere diğer füzelerle birlikte Odessa'da iki otel, bir alışveriş merkezi ve bir deponun hasar gördüğünü söyledi.

Ukraynalı yetkililer saldırılarda bir kişinin öldüğünü, beş kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

AB KONSEYİ BAŞKANI ZİYARET ETMİŞTİ

Diğer yandan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, dün Avrupa Günü'nü kutlamak için Ukrayna'nın Odessa kentine ziyarette bulunmuştu.

Bir AB yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, Michel, savaşın küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkisine ilk elden tanık olmak için Odessa Limanı'nı ziyaret etti.

Ukrayna donanması komutanı tarafından, özellikle denizden ateşlenen Rus füzelerinin yol açtığı hasar hakkında bilgilendirilen Michel, sivillerin yaşadığı bir apartmanın hedef alınarak yıkılmasına da şahit oldu.