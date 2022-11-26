AB'nin yeni sistemi Schengen kaosunu artıracak mı? 0:00 / 0:00

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Avrupa Birliği ülkeleri ayrı ayrı pek çok farklı nedenler belirterek AB dışındaki ülkelere vize sürecini sıkılaştırdı. Bundan en fala en fazla etkilenen ülkelerden birisi de şüphesiz Türkiye oldu. Özellikle Türk vatandaşlarının turistik ve iş amaçlı fark etmeksizin vize başvurularında ret oranları her geçen ay yükseldi. Şimdi vize aşamasından sonra pasaport kontrolünde de AB dışı ülke vatandaşlarını zorluklar bekliyor. Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi'nin (ETIAS) bir parçası olarak AB dışı ziyaretçilerin Schengen bölgesindeki bir ülkeye girmeden önce vize muafiyeti için de başvuruda bulunmaları ve ödeme yapmaları gerekiyor. Pilot uygulama belli ülkelerde başlatılacak ve 2023 yılının sonlarına doğru tüm AB ülkelerinde de yürürlüğe girecek. Adı ise Giriş-Çıkış Sistemi (EES).

GİRİŞ - ÇIKIŞ SİSTEMİ (EES) NEDİR? Görsel: Shutterstock Schengenvisainfo.com'un haberine göre, Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) kuruluşunun ardındaki temel amaç, Schengen bölgesinin sınırlarını güçlendirmek, korumak ve güvenliği sağlamak olarak açıklanıyor. Buna göre sistem ile AB üyesi olmayan ülke vatandaşların AB ülkelerinin sınırlarına ad, soyad, doğum tarihi gibi giriş ve çıkış verilerini kaydetmektir. UYGULAMANIN AMACI TAM OLARAK NE? Yeterince kontrol mekanizmasından geçilse de yine Schengen Visa Info'ya göre AB'ye göre Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) ana hedefleri şunlar: Schengen Bölgesi'nin sınır kontrollerinin kalitesini ve etkinliğini iyileştirerek sınırların yönetimini modernize etmek.

Üye devletlerin, sınır muhafızlarının sayısını artırmak zorunda kalmadan AB'ye giderek artan sayıda yolcu ile başa çıkmasına yardımcı olmak.

Giriş koşullarını yerine getirmeyen veya artık karşılamayan üçüncü ülke vatandaşlarının belirlenmesine yardımcı olmak.

Ülkede uzun süre kalma olgusunu sistematik olarak belirleyerek düzensiz göçü azaltmak.

EES'ye girişin reddedilmesinin elektronik olarak kontrol edilmesini sağlamak.

Üçüncü ülke vatandaşları üzerinde sınır kontrollerinin otomasyonunu sağlamak.

Göç akışlarının yönetimini kolaylaştırmak.

Terörizm ve ciddi suçlarla mücadeleye katkıda bulunmak.

Yüksek düzeyde iç güvenlik sağlamak.

Üçüncü ülke vatandaşlarını izinli kalış süreleri hakkında bilgilendirmek.

Kimlik dolandırıcılığı ve seyahat belgelerinin kötüye kullanılmasıyla mücadele etmek.

Terör suçlarının ve diğer ciddi suçların önlenmesine, tespitine ve soruşturulmasına katkıda bulunmak.

HANGİ ÜLKELER EES'YE TABİ OLACAK? Görsel: Associated Press EES, Schengen bölgesine hem kısa süreli hem de uzun süreli kalışlar için her türlü amaçla seyahat eden tüm üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanacak. Verileri girmek, değiştirmek, silmek ve incelemek için her üye devletin ulusal makamlarının usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş personeli EES'ye erişebilecek. Bu yetkili makamların; sınır, vize ve göçmenlik makamları olması beklense de henüz kesinlik bulunmuyor. Üye devletler, terör suçlarının ve diğer ciddi suç eylemlerinin önlenmesi, tespit edilmesi veya soruşturulması amacıyla EES verilerine başvuracak ve bu verilere erişecektir.

HANGİ BİLGİLERİ GÖREBİLECEKLER? Görsel: Associated Press EES sistemine dahil edilen bilgileriniz arasında; Fotoğrafınız

Adınız, soyadınızı doğum tarihiniz, milliyetiniz, cinsiyetiniz

Seyahatinizle ilgili veriler, seyahat belge numaranız, seyahat belgenizin geçerlilik tarihi gibi verileriniz olacak. EES NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Avrupa Komisyonu'na göre Giriş/Çıkış Sistemi'nin 2023 yılının sonuna kadar AB bilgi sistemlerinin tam olarak birlikte çalışabilirliğinin sağlanmasına katkıda bulunması amaçlanıyor.