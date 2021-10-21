AB Polonya'nın göçmen uygulamasından endişeli 0:00 / 0:00

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Avrupa Parlamentosunda (AP), Ylva Johansson'un katılımıyla iki hafta önce Avrupa basınına yansıyan AB sınırlarındaki geri itmelere ilişkin son haberler üzerine oturum düzenlendi.

Johansson oturumda yaptığı konuşmada, bu tür raporları ilk defa almadıklarını, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil olmak üzere pek çok kurumdan geri itmelere dair iddiaların AB'ye ulaştığını söyledi.

"Sınırlarımızda özellikle yapısal ve organize şiddet, asla kabul edilemez." diyen Johansson, AB fonlarının suistimal edildiğine dair de raporlar aldıklarını belirtti.

Johansson, Hırvatistan, Yunanistan ve Romanya'dan fonların kötüye kullanıldığına dair her bilgiyi araştırmalarını istediğini vurguladı ve "Bu iddialar doğrulanırsa Komisyon harekete geçecektir." dedi.

Hırvatistan'ın bağımsız gözlem mekanizması kurduğunu anımsatan Johansson, aynı adımı Yunanistan'dan da beklediğini yineledi.

"AB'DE GERİ İTMELER, NORMALLEŞTİRİLEMEZ VEYA YASALLAŞTIRILAMAZ"

Johansson, Belarus'taki Lukaşenko rejimine yaptırım çağrılarını yineleyerek, "AB'de geri itmeler, normalleştirilemez veya yasallaştırılamaz. Lukaşenko rejimini durdurmalıyız." diye konuştu.

Şimdiye kadar AB-Belarus sınırında 7 kişinin öldüğünü belirten Johansson, "Bu ölümler kabul edilemez." ifadesini kullandı.

VARŞOVA-BRÜKSEL GERİLİMİ

Johansson, Polonya Parlamentosunun sınır muhafızlarına, yasa dışı şekilde ülkeye giren göçmenleri derhal sınır dışı etme yetkisi veren tartışmalı yasa tasarısını onaylaması konusuna da değindi.

Ellerine ulaşan raporların yasa tasarısının "pratikte zaten uygulamada olduğunu gösterdiğini" belirten Johansson, Polonyalı yetkililerle AB mevzuatına bağlı kalmaları hususunda görüşmeler içinde olduklarını bildirdi.

Varşova ile Brüksel arasında bir süredir devam eden hukukun üstünlüğü tartışmalarının ardından Polonya Anayasa Mahkemesinin 7 Ekim'deki kararıyla yeni bir gerginlik ortaya çıkmıştı. Mahkeme, ülkenin ulusal yasalarının bazı AB yasalarından önce geldiğine yönelik karar açıklamıştı.

Polonya'nın hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı gibi konulardaki uygulamaları son yıllarda AB içinde eleştiriliyor.

AB Komisyonunun "Hukukun Üstünlüğü 2021" raporunda, Polonya'da yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu ve bunun endişe verici olduğu ifade edilmişti.

Avrupa Adalet Divanı da Polonya Yüksek Mahkemesinde yargıçlara karşı kurulan disiplin kurulunu ve atanma yöntemini eleştiriyor.

Polonya ile AB arasında hukukun üstünlüğüne ilişkin tartışmalar, bazı üye ülkelerin talebiyle yarın başlayacak AB Liderler Zirvesinin ana konularından olacak.​​​​​​​