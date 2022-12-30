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ABD, 2022'de Suriye ve Irak'ta yaklaşık 700 DEAŞ teröristinin öldürüldüğünü söyledi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) yaptığı açıklamada, Amerikan kuvvetleri ve müttefiklerinin bu yıl Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren toplam 686 DEAŞ teröristinin öldürdüğünü söyledi

ABD, 2022'de Suriye ve Irak'ta yaklaşık 700 DEAŞ teröristinin öldürüldüğünü söyledi

Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar'ın bildirdiğine göre Orta ve Güney Asya ile birlikte Orta Doğu'yu kapsayan CENTCOM'a göre 2022'de Suriye'de 466 İŞİD teröristi öldürüldü ve 215 kişi daha yakalandı.

Raporda şu ayrıntılara yer verildi

* CENTCOM, Irak'ta bu yıl "en az 220 İŞİD ajanının" öldürüldüğünü ve ülkede 159 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

* CENTCOM komutanı General Michael "Eric" Kurilla, "Şu anda Suriye'deki gözaltı tesislerinde 10.000'den fazla ve Irak'taki gözaltı tesislerinde 20.000'den fazla İŞİD lideri ve teröristi" öldüğünü açıkladı.

ABDnin ortağı SDF-YPG ile 2019'da Orta Doğu'da ellerinde tuttukları son bölge olan Suriye'deki Baghouz'dan İŞİD militanlarını çıkardığını belirten General Kurilla, İŞİD'in hâlâ "yaygın durumda" ve tamamen bitmediğini dile getirdi. Kurilla, "Yeteneğini önemli ölçüde azaltmış olsak da, aşağılık ideoloji kontrolsüz olmaya devam ediyor diyerek,Ortak operasyonlarımızla DAİS'e baskı yapmaya devam etmeliyiz" sözlerine ekledi.

* İnherent Resolve Operasyonu Baş Müfettişi'nin Kasım ayı raporuna gör, İŞİD, Temmuz'dan Eylül'e kadar Suriye'de 74 ve Irak'ta 73 saldırı yaptı.

ABDnin SDF-YPG-PKK Desteği 2023tede devam edecek

ABD, Suriye ve Irakta İŞİD ile mücadele için Türkiyenin karşı tepki gösterdiği SDF-YPG grupları ile çalışmaya 2023tede devam edecek.Pentagon 2023 bütçesinde Suriyede eğit donat adlı altında,SDF-YPGye 150 milyon dolara yakın destek verileceği biliniyor.

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