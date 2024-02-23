Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Bilim ABD, 50 yıldan uzun bir zaman sonra yeniden Ay'da: Odysseus başarılı şekilde iniş yaptı

        ABD, 50 yıldan uzun bir zaman sonra yeniden Ay'da: Odysseus başarılı şekilde iniş yaptı

        Amerikan şirketi Intuitive Machines tarafından geliştirilen "Odysseus" isimli uzay aracı Ay'ın güney kutbuna başarılı şekilde iniş yaptı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 23.02.2024 - 14:35 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD, 50 yıldan uzun bir zaman sonra yeniden Ay'da: Odysseus başarılı şekilde iniş yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Amerikan şirketi Intuitive Machines tarafından geliştirilen “Odysseus” isimli uzay aracı Ay’ın yüzeyine başarılı şekilde iniş yaptı.

        Odysseus, özel bir şirket tarafından Ay'a gönderilen ilk uzay aracı olarak tarihe geçti. ABD’de 1972’deki Apollo misyonunun ardından yarım asırdan fazla bir süre sonra Ay’a ilk yolculuğunu da gerçekleştirmiş oldu.

        Bu sebeple Odysseus’un Ay’a inişi, sadece uzayın ticari kullanımı için değil, genel anlamıyla ABD uzay programı için de önemli bir an olarak kayıtlara geçti.

        Houston eyaleti merkezli şirket, Odysseus robotunu Ay'ın güney kutbuna indirdi.

        Uçuş direktörü Tim Crain, "Aracımız Ay yüzeyinde ve iletim halindeyiz" diyerek uzay aracının inişini teyit etti.

        Crain’in bu sözleri şirket çalışanları arasında coşkuyla karşılandı.

        Odysseus'un inişi 23.23’te (Greenwich saati ile) gerçekleşti. Robottan ilk başta herhangi bir onay sinyali gelmedi. Kontrolörler alacakları sinyal için birkaç dakika beklemek zorunda kaldı. Alınan bu sinyal de zayıftı.

        Bu durumun iniş aracının durumu hakkında bazı endişelere yol açması muhtemel. Misyonda görev alan mühendislerin verileri gözden geçirerek tam olarak ne olduğuna dair değerlendirmelerine devam edecekleri, Odysseus'un dik durduğunu ve güneş pilleri aracılığıyla düzgün bir şekilde enerji toplayıp toplamadığını kontrol edecekleri ifade edildi.

        Hedeflenen iniş alanı Malapert-A krateri yakınlarındaki bir araziydi. 80 derece Güney’de bulunan bu bölge, Ay'ın şimdiye kadar bir uzay aracı tarafından ziyaret edilen en güney noktası.

        Uzay aracında mürettebat bulunmuyor.

        Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Odysseus'ta altı bilimsel ekipman bulunduruyor.

        NASA’nın yöneticisi Bill Nelson "zafer" olarak nitelendirdiği bu olaydan dolayı tebriklerini iletti.

        "ABD Ay'a geri döndü" diyen Nelson, “Bugün, insanlık tarihinde ilk kez ticari bir şirket -bir Amerikan şirketi - Ay'a yolculuk yaptı. Bugün NASA’nın ticari ortaklıklarının gücünü ve vaatlerini gösteren bir gündür" ifadelerini kullandı.

        Araç, Ay tozunun davranışını inceleyen bir araştırmaya odaklanacak. Bu daha önce Apollo astronotlarının ciddi sorun olarak gördükleri, ekipmanlarını çizen ve tıkayan bir araştırmaydı.

        Amerikalı sanatçı Jeff Koons da iniş aracının yan tarafına, Ay'ın bir ay boyunca farklı evrelerini temsil etmek üzere 125 küçük paslanmaz çelik top içeren bir kutu yerleştirdi.

        NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) girişiminin bir parçası olan Odysseus, 15 Şubat'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılmıştı.

        Bu girişim, NASA'nın astronotları Ay'a geri göndermeyi ve hatta orada kalıcı bir üs inşa etmeyi amaçlayan Artemis programını desteklemeyi amaçlıyor.

        Ocak ayında ABD’li şirket Astrobotic’in gönderdiği Peregrine isimli uzay aracı yakıt sızıntısı nedeniyle Ay’a ulaşamamış ve misyon başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

        Malapert-A NASA

        Malapert-A krateri

        ABD ile birlikte, Rusya, Çin, Japonya ve Hindistan'ın da Ay araştırmaları devam ediyor.

        Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), SLIM adlı insansız uzay aracının 20 Ocak'ta Ay'a başarılı bir yumuşak iniş gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

        Ancak araç güneş pillerindeki sorun nedeniyle uyku moduna alınmıştı.

        • Amerikan uzay aracı Peregrine, Ay yüzeyine yumuşak iniş yapamayacak
        • Japonya Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren beşinci ülke oldu
        • Dünyanın en etkileyici hikayesi
        • Hindistan, Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        "1 aydır görmüyor"
        "1 aydır görmüyor"
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!