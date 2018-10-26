ABD basını, güvenlik kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde, şüpheli paketlerle ilgili olarak, Federal yetkililerin Florida eyaletinde bir kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sarah Isgur Flores, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda bir kişinin gözaltında olduğunu teyit edebiliriz." ifadesini kullandı.

Flores, yerel saat ile 14.30'da (TSI 21.30) bakanlıkta bir basın toplantısı düzenleyeceklerini de kaydetti.

Paketlerden, "boru bombası" adı verilen patlayıcı düzeneği çıkmıştı.

ABD´de giderek dehşet yaratmaya başlayan paketler;



- Eski Başkan Barack Obama,



- Eski Dışişleri Bakanı ve First Lady Hillary Clinton,



- Eski Adalet Bakanı Eric Holder,



- Eski CIA Direktörü John Brennan,



- Temsilciler Meclisi Kaliforniya üyesi Maxine Waters,



- Demokrat Parti´nin bağışçılarından ünlü milyarder George Soros´un adreslerine gönderildi.



Maxine Waters´ın hem ofis hem ev adresine paketler yollandığı saptandı.

Ayrıca bu kişiler dışında CNN haber kanalının New York stüdyolarının bulunduğu Time Warner binasına, ünlü oyuncu Robert De Niro´nun restoranına da bombalı paketler yollandı. FBI ayrıca eski Başkan Yardımcısı Joe Biden´ın adresine gönderilen iki ayrı paketi de posta dağıtım merkezindeyken ele geçirdi.

FBI, bombalı paketlerden en az beşinin üzerinde gönderici adresi olarak eski Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Debbie Wasserman Schultz´un adresinin olduğunu açıkladı.

Eski Adalet Bakanı Eric Holder´a gönderilen paket, adres yanlışlığı nedeniyle gönderici olarak görünen Schultz´un adresine gitti. Eski CIA Direktörü Brennan´a gönderilen bombalı paketin üzerinde de adres olarak CNN televizyonun New York stüdyolarının adresi yazıldı.

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