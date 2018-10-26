6 Kasım'da yapılacak seçimlere 10 gün kala Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem önde gelen Demokrat figürler ve CNN'e gönderilen bombalı paketleri konuşuyor.

72 saat içerisinde gönderilen 10 bombalı paket ülke gündemini alt üst ederken, paketlerin tamamı hedeflerine teslim edilmeden fark edildi ve etkisiz hale getirildi.

PAKETLERİN HEDEFİNDE KİM VARDI?

Paketlerin hedefindeki isimler Trump karşıtları ve önde gelen Demokrat figürlerdi.

George Soros: Demokrat Parti'nin en büyük bağışçılarından olan milyarder Soros'un New York'taki evine bir bombalı paket gönderildi.

Bill ve Hillary Clinton: Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Trump'ın başkanlık seçimindeki rakibi olan eşi Hilary Clinton'ın New York'taki evlerine de bir paket gönderildi. Gizli Servis paketi etkisiz hale getirdi.

Barack Obama: Eski ABD Başkanı adına gönderilen paket Gizli Servis tarafından engellendi.

Eski Adalet Bakanı Eric Holder: Üzerinde Holder'ın ismi yazan bir paket Demokrat vekil Debbie Wasserman Schultz'un Florida'daki ofisine gönderildi.

Maxine Waters: Demokrat Kongre Üyesi Maxine Waters adına iki paket gönderildi. Paketlerden birisi Maryland'deki tesiste kongre üyeleri için yapılan incelemede farkedilirken, ikincisi Los Angeles posta servisi tesislerinde bulundu.

John Brennan: Eski CIA Başkanı Brennan adına gönderilen paket, bir kurye tarafından CNN'in New York'taki binası Time Warner Center'a teslim edildi. Bina polis ekipleri tarafından boşaltılırken, paketin içerisinden beyaz bir toz da çıktığı açıklandı.

Joe Biden: Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden adına gönderilmiş iki paket Delaware posta ofisinde bulundu.

Robert De Niro: Trump'ı 'ulusal felaket' olarak niteleyen aktör Robert De Niro'nun New York'taki adresine de bir paket gönderildi.

PAKETLER ARASINDA BİR BAĞLANTI VAR MI?

Paketlerin aynı kişi veya kişiler tarafından gönderilip gönderilmediği FBI soruşturmasının ardından ortaya çıkacak ancak FBI'ın terörle mücadele biriminde görev yapan özel ajan Bryan Paarman, Soros, Brennan ve üst düzey Demokratlara gönderilen paketlerde boru tipi bomba olduğunu duyurdu.

İlk incelemelere göre bombalar kusursuz değildi ama çalışır durumdayıd ve benzer yapılara sahipti. Her paketin üzerinde 6 Amerikan bayraklı pul olduğu belirtilirken, yetkililer paketlerin şüpheli bir görüntüde olduğunu ve en az bir tanesinde internetten birkaç dolara alınabilen ve posta servisleri tarafından kolayca fark edilen zamanlayıcılardan bulunduğunu belirtti.

Öte yandan konuyla ilgili CNN'e konuşan iki kaynak, bazı paketlerin Florida'dan ABD Posta Servisi yoluyla gönderildiğini söyledi. Konuyla ilgili olarak Opa-locka'daki posta ofisinde dedektör köpeklerle arama yapıldı.

Ancak FBI Direktör Yardımcısı William Sweeney, paketlerin Florida'dan gönderildiği bilgisini doğrulayamayacağını söyledi.

BEYAZ SARAY'DAN İLGİNÇ TEPKİ

Önde gelen Demokratlara ve CNN'e gönderilen bombalı paketlerin ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde yine medya vardı.

Trump, olayların ardından medyaya "sonsuz düşmanlığı durdurma" çağrısı yaptı. Trump'ın açıklamalarını öven Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise, "Medya kesinlikle bu süreçte bir rol oynuyor. Tarihi başarılara karşın başkanla ilgili haberlerin yüzde 90'ı olumsuz" ifadelerini kullandı.

CNN Başkanı Jeff Zucker ise, "Beyaz Saray'da, medyaya yönelik devam eden saldırılarının ciddiyetiyle ilgili olarak topyekün bir anlayışsızlık var" ifadelerini kullandı.

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