ABD basını haberleri nasıl görüyor

Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, ABD basının İsrail-Filistin savaşında, İsrailli kayıplara daha çok ağırlık verdiğini aktardı.

Çınar şunları söyledi:

ABD bölgeye askeri varlığını sokmaya çalışıyor. Burada Lübnan'a, Hizbullah'a bir mesaj olarak da algılayabiliriz. Burada Amerika'nın yaptığı 'İsrail'in sonuna kadar arkasındayım' mesajıyla Doğu Akdeniz'de varlığını göstermek. Bunu bir gözdağı olarak da yorumlayabiliriz. ABD'de iç politikada Biden'a tepki var. Bu olaylar patlayınca ABD'de iç politikada 'Biden yönetiminin acizliğinden bu noktaya gelindi' diye tepki var. Dışişleri Bakanı Blinken da İsrail'e gideceğini açıkladı. ABD Kongresi'nde 2 saat önce İsrail'e destek tasarısı sunuldu. Daha da yoğun şekilde İsrail'e destek gündemde. ABD tarafı İsrail'de yaşanan üzücü saldırıların haberlerini veriyor. Gazze'de yaşanan sivil kayıpları çok verilmiyor. 'Gazze bombalanıyor' haberleri var. Yüzde 90-95 civarında İsrailli kayıplar ağırlıklı. Amerikan normal vatandaşın çok umrunda değil. Büyük yerlerde protestolar var. Musevi gruplarının gösterileri var. Aynı zamanda Filistinli toplum üyelerinin Filistin ve Hamas'a desteğini görüyoruz. Bazen iki grubun sokakta atışmalarını da görüyoruz. Büyükşehirlerde güvenlik tedbirleri artırıldı.