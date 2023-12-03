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        Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı Harris, Gazze'de çok fazla masum sivilin öldürüldüğünü söyledi

        ABD Başkan Yardımcısı Harris, Gazze'de çok fazla masum sivilin öldürüldüğünü söyledi

        ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerektiğini belirterek, saldırıların hedefi Gazze'de çok fazla masum sivilin öldürüldüğünü kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:28
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        "Gazze'de çok fazla masum sivil öldürüldü"
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        Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılan Harris, dün BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.

        Harris, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail kendini savunurken nasıl yapacağı da önemli. (Gazze'de) Çok fazla masum sivil öldürüldü. Sivillerin çektiği acılar ve Gazze'den gelen görüntüler çok yıkıcı." dedi.

        Bölgede kalıcı barışa ulaşılması için Filistin yönetiminin Gazze'yi idare etmesi gerektiğine dikkati çeken Harris, Filistin yönetiminin halkının iradesiyle yeniden canlandırılması gerektiğini vurguladı.

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        Harris, İsrail'in bölgedeki masum sivilleri korumasının önemine işaret ederek, belli bir noktada saldırıların sona ereceğini ve bundan sonraki planın hazır olması gerektiğini savundu.

        Başkan Yardımcısı Harris, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede ise Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı olduğunu belirterek, "Yeniden işgal, kuşatma ya da abluka yok. Toprak kaybı olmayacak ve Gazze terörizm için platform olarak kullanılmayacak." şeklinde konuştu.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #gazze
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