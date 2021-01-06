Pence de Trump'a sırtını döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Başkan Trump'ın isteğini yerine getiremeyeceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugünkü protesto mitinginde 'üzerine düşeni yapmasını istediği' Başkan Yardımcısı Mike Pence, Demokrat Partili Joe Biden'ın başkanlık seçimi galibiyetini tersine çeviremeyeceğini söyledi. Trump yanlısı göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine Kongre'deki oturumlara ara verildi ve Mike Pence bina dışına çıkarıldı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Başkan Trump'ın isteğini yerine getiremeyeceğini söyledi
Pence de Trump'a sırtını döndü
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

ABD Başkanı'nı seçecek olan Temsilciler Meclisi'nin oturumuna başkanlık eden Mike Pence, Trump'ın "Seçim sonuçlarına itiraz etmeli" sözü üzerine yazılı açıklama yayımladı.

Pence, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumunda "tek taraflı" davranmak gibi bir yetkisi olmadığını bildirdi.

Kongredeki oturumdan dakikalar önce açıklamayı yayımlayan Pence, "Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor." ifadesini kullandı.

Pence, Seçiciler Kurulu oylarına itiraz etmek için kendisinin herhangi bir yetkisi olmadığının altını çizerek, "ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmamıştır." bilgisini paylaştı.

Trump ise bunun üzerine Twitter'dan bir paylaşımda daha bulunarak Mike Pence'in, "Ülkeyi ve Anayasayı korumak için yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip olmadığını" söyledi. "ABD gerçeği istiyor!" dedi.

Trump bugünkü mitinginde, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti.

Trump'ın destekçileri ise Washington'daki miting sonrasında barikatları aşarak Kongre'ye girmeye çalışmıştı.

Washington D.C. Belediye Başkanı, akşam 18.00'den sabah 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Kongre polisi Temsilciler Meclisi'ndeki vekillere koltuklarının altındaki gaz maskelerini hazır bulundurmalarını istedi.

Reuters'ın haberine göre polis, binadan çıkarılmaları için vekillere eşlik ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD SON DAKİKA: Türkiye'den flaş açıklama: Endişeyle takip ediyoruz! - Haberler...
DÜNYADışişleri'nden ABD'deki olaylara ilişkin açıklama!
SON DAKİKA: Trump destekçileri Kongre'yi bastı! Haberler
DÜNYATrump destekçilerinden Kongre'ye baskın!
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e iki devletli çözüm yaklaşımı mektubu
DÜNYAErsin Tatar'dan BM'ye çağrı
SON DEPREMLER: Hırvatistan beşik gibi sallandı!
DÜNYAHırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Brezilya'da helikopter düştü 2 kişi öldü
DÜNYABrezilya'da helikopter düştü: Ölüler var
Biden'ın Adalet Bakanlığı'na temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirmesi bekleniyor
DÜNYABiden Adalet Bakanlığı'na Merrick Garland'ı ...
VAZGEÇMİYOR! Trump'tan yeni hamle: Başkan olacağım! Son dakika haberleri
DÜNYATrump: Biz kaybetmedik, Başkan olacağız
İngiltere'de mart sonuna kadar devam etmesi öngörülen karantina aşamalı olarak kaldırılacak
DÜNYAİngiltere'de karantina 'mart ayı sonuna kadar' ...
İngiliz süpermarket zincirlerinden 'stok yapmayın' uyarısı
DÜNYAİngiliz süpermarket zincirlerinden 'stok yapmayın' ...
Alman hükümeti aşı teminindeki sıkıntılarla ilgili halktan sabır istiyor
DÜNYAAlman hükümeti aşı teminindeki sıkıntılarla ilgili ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X