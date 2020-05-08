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ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişi daha Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinden bir kişiye daha koronavirüs tanısı konulduğu bildirildi. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birine koronavirüs tanısı konulduğu belirtilmişti.

Mike Pence
AA

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinden bir kişiye daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu bildirildi.

Bu vakayla birlikte Pence'in ofisindeki Kovid-19 vaka sayısı ikiye yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birine Kovid-19 tanısı konulduğuna ilişkin haberler çıkınca, Pence'in ofisinde görevli bir kişinin daha salgına yakalandığı iddia edilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, iddiayı gazetecilere doğrulayarak, Beyaz Saray'da çalışanların korunması için gerekli protokolleri uyguladıklarını söyledi.

Pence, bu sabah, ibadethanelerin yeniden açılmasına ilişkin planlamalar için dini liderle görüşmek üzere Iowa eyaletine bağlı De Moines kentine gitti. Pence ayrıca, burada gıda güvenliği ve tedariği konusunda büyük çiftçiler ve gıda tedarikçileri ile bir araya gelecek.

Başkan Yardımcısı Pence'in kullandığı "Air Force Two" uçağı, Iowa için yapacağı uçuşu 1 saat gecikmeli olarak gerçekleştirdi.

Amerikan medyasına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu görevlide Kovid-19 tespit edilince, bu kişiyle teması olan 6 görevlinin uçaktan indirildiğini ifade etti.

Yetkili, Kovid-19 tanısı konulan kişinin uçakta olmadığını ve Iowa ziyaretine katılmayacağını kaydetti.

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