Biden, Mehmet Öz'ü görevinden aldı 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin ünlü doktoru ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ndeki görevinden aldı.

Dün gönderilen mektupta, Dr. Öz'ün 18.00'a kadar üyelikten istifa etmesi istendi. İstifa etmediği taktirde Öz'ün görevden alınacağı bildirildi.

Beyaz Saray, Biden yönetiminin federal işlere aday olan kişilerin kurul ve komisyonlarda görev almasına izin vermediğini bildirdi.

DR. ÖZ: İSTİFA ETMEYECEĞİM

Dr. Öz, mektubun ardından yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dr. Öz, Biden'ın sağlık gibi önemli bir konuyu siyasete alet etmesi üzücü. Biden sağlığı siyasete alet etmek istiyorsa beni görevden almak zorunda" dedi.

61 yaşındaki Dr. Öz, ABD baş tıbbi danışmanı Anthony Fauci'nin istifasının istemesi gerektiğini söyledi.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN AYRILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Dr. Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olarak Senato'ya girmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıklamıştı.