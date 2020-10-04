Hangi renk bize ne söylüyor?

Reuters / HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasının yankıları sürerken, Reuters ile Ipsos tarafından ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin internet üzerinden bir anket yapıldı.

ABD'de seçimlere bir aydan az bir süre kalmışken, anket sonuçlarına göre, Demokrat aday Joe Biden'ın mevcut başkan Donald Trump ile arasındaki farkı açtığı belirtildi. Ankete katılanların yüzde 51'i Biden'a oy vereceğini söylerken, yüzde 41'i Trump'a oy vereceğini belirtti.

Öte yandan katılımcıların bir çoğu, Trump'ın virüsten korunabileceğini bu işi daha ciddiye alması gerektiğini vurguladı.

Amerikalılar'ın çoğu virüs nedeniyle endişeli olmaya devam ederken, yüzde 65'i "Trump virüsü daha ciddiye alsaydı virüse yakalanmazdı" dedi.

Ankete katılanların yüzde 57'si Trump'ın virüsle mücadelesini onaylamadığını belirtirken, araştırmacılar bunun Biden için 3 puan artış anlamına geldiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 34'ü Trump'ın virüs ile ilgili doğruları söylediğini söylerken, yüzde 55'i Trump'ı güvenilir bulmadıklarını söyledi.

Son haftalarda yapılan anketlerde iki rakibin arasındaki puan farklı bir hayli azalmış, Trump'ın arayı kapattığı belirtilmişti.