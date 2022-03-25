ABD Başkanı Biden: Yaptığınız Ukrayna'yı kıyımdan korumak 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da görev yapan Amerikan askerlerini ziyaret ederek, hizmetleri için onlara teşekkür etti.

Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki temaslarını tamamlayan Biden, bugün Polonya'ya geçerek Rzesnow kentine vardı.

Biden, kentte bulunan ABD 82. Hava İndirme Tümeni üssünü ziyaret ederek, Amerikan askerleriyle sohbet etti.

Üssün kafeteryasında askerlerle pizza yiyen Biden, daha sonra onlara hitap etti.

ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"O kadar hızlı değişimler yaşanıyor ki. Demokrasi oybirliğine dayanıyor. Burada yaptıklarımız Ukrayna halkını kıyımdan korumak. Son 10 senede kaybettiğimiz demokrasilerin sayısından çok daha fazla demokrasi kazandık.

İnsanlık çok önemli dönüm noktasından geçiyor. Ukrayna halkı 10-15 sene sonra farklı bir halk olacak. Burada kim galip gelecek, demokrasi mi, otokrasi mi? Az önce yemekhanede söylediğim gibi en önemlisi sizler, ki burada abartmıyorum, tarihin gördüğü en nitelikli muhabere gücüsünüz. Benim babamın, sizin dedelerinizin nesli '2. Dünya Savaşı'nı gören en büyük nesil' derlerdi. Hiçbir nesil vücutların parçalandığı inanılmaz bir savaş deneyiminden geçmedi.

"AFGANİSTAN'A 30-40 DEFA GİTMİŞİMDİR"

Ben Afganistan'a 30-40 defa gitmişimdir. Her gidişimde o bölgelere, en son gidişimde de olduğu gibi, orada 6 kişi geri götürülüyordu. Hangilerinizin ilk çıkışı diye sormuştum. Her birinin ikinci, üçüncü, dördüncü seferiydi o bölgede. Böyle bir nesil daha önceden görülmedi. Savaşın ortasına girmek ayrı bir şey, bir de evinize geldikten sonra yeniden gitmek farklı bir şey.

Bizim kutsal bir yükümüz var. İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmanın yanı sıra savaşa gönderdiğimiz insanların eve dönebilmesini sağlamak. Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum Başkanınız olarak.

"ŞU AN AVRUPA'DA 100 BİN ASKER VAR"

Oğlum Irak'ta, Kosova'da görev yapmıştı. Pek çoğunuz gibi kendisi de bu savaşlara gitmek zorunda değildi. Orada zaten gönüllü olarak orduya katılmıştı. Benim oğlum gibi, sizin gibi yüzlerce bu işi gönüllü olarak yapan insanlar var. Onun için çok teşekkür ederim. Sadece Avrupa'ya yardımlarınız değil ayrıca burada yaptığınız iş çok önemli.

Şu anda Avrupa'da 100 bin asker var. Bütün dünyaya örnek olmaya çalışıyoruz. En nitelikli kuvvetlerimizi buraya gönderiyoruz. Burada bulunmamın net bir nedeni var, hiç şakasız size teşekkür etmek. Siz olduğunuz için, yaptıklarınız için teşekkür ederim. Dedemin dediği gibi 'İnancını yitirme Joe' derdi. 'İnancını kaybetme ve yay' derdi. Siz de bu inancı yayıyorsunuz. Tanrı yanınızda olsun, çok teşekkür ediyorum."