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        ABD Başkanı Trump: Anlaşmanın zamanı geldi

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in savunmasına destek vermeye devam edeceklerini ifade ederken, İran ile İsrail arasında bir anlaşmaya varılmasını umduğunu belirtti. Trump, iki ülke arasında tırmanan çatışmalara ilişkin, "Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.06.2025 - 01:19 Güncelleme: 16.06.2025 - 04:19
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        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
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        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki çatışmaya dair yeni bir açıklamada bulundu.

        ABD Başkanı, İsrail'i savunma yönünden desteklemeye devam edeceklerini belirtirken, iki ülke arasında bir anlaşma sağlanmasını umduğunu ifade etti.

        Donald Trump, İsrail'den saldırıları durdurmasını isteyip istemediğine ilişkin ise bir şey söylemek istemediğini dile getirdi.

        "BAZEN İŞLERİ KENDİ ARALARINDA HALLETMELERİ GEREKİYOR"

        Trump, İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalara ilişkin, "Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor." dedi.

        Kanada’daki G7 zirvesi için Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da dile getirdiği gibi "Umuyorum bir anlaşma olacak." diye konuştu.

        Trump, şöyle devam etti:

        "Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor."

        Bir gazetecinin "İran ile anlaşma sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı fikirde misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Ve sanırım birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Trump, başka bir soruya karşılık da ABD'in ihtiyaç halinde İsrail'i savunmak için gerekeni yapacağını yineledi.

        HAMANEY SUİKASTINI REDDETTİ İDDİASI

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast düzenlemesini önlediği öne sürüldü.

        Axios'tan Barak Ravid, X hesabından yaptığı paylaşımda, "bir ABD'li yetkilinin kendisine İsrail'in İran’a yönelik yürüttüğü saldırılarda Hamaney'i öldürme fırsatı doğduğunu söylediğini" aktardı.

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        Ravid'e konuşan ABD’li yetkili, "ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'in İran lideri Hamaney'e suikast yapma ihtimaline açık şekilde karşı çıktığını" iddia etti.

        Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, "İranlılar bir ABD'liyi öldürmedi ve siyasi liderlerin öldürülmesi masada bile olmamalı" ifadelerini kullandı.

        ABD MEDYASINDA DA İDDİA GÜNDEME GELDİ

        ABD’de ismi açıklanmamak kaydıyla AP’ye konuşan yetkililer de İsraillilerin, son günlerde Hamaney'i öldürmek için güvenilir plan geliştirdiklerini Trump yönetimine bildirdiklerini ancak Trump'ın bu plana karşı olduğunu İsrailli yetkililere açıkça aktardığını belirtti.

        ​​​​​​​Trump yönetiminin, İsrail'in İran'ın nükleer programını etkisiz hale getirmeyi amaçlayan saldırılarının daha da geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmesini engellemek için uğraştığı, Hamaney'i öldürme planını, mevcut çatışmayı alevlendirecek ve bölgeyi istikrarsızlaştıracak bir hareket olarak gördüğü ifade edildi.

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        CBS’e konuşan ABD’li yetkililer de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Hamaney’e suikast düzenlenmesi için fırsat doğduğunu söylediği ancak Trump’ın bunun "iyi bir fikir" olmadığını belirterek reddettiğini yazdı.

        Netanyahu, Fox News’e verdiği röportajda, Hamaney’e suikasta Trump’ın izin vermediği iddiası konusunu "Bir sürü yanlış haber var, bunlara girmeyeceğim." diyerek geçiştirmişti.

        İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

        İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 128 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 16 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

        Fotoğraflar: AP

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        #trump
        #iran israil çatışması
        #ABD
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