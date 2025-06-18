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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: İran'da rejim düşebilir | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: İran'da rejim düşebilir

        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsrail ile İran arasındaki çatışmaya ilişkin açıklamada bulunan Trump, İran'da rejimin düşüp düşmeyeceğine ilişkin soruya "Elbette, her şey olabilir." yanıtını verdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.06.2025 - 22:51 Güncelleme: 18.06.2025 - 22:51
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        Trump: İran'da rejim düşebilir
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        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ile başlayan çatışmalara ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

        Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'da rejimin düşüp düşmeyeceğine ilişkin soruya "Elbette, her şey olabilir." şeklinde yanıt verdi.

        Trump, İran ile anlaşmak için hâlâ bir imkan olduğunu dile getirirken, müzakere için kapıyı kapatmadığını belirtti.

        ABD Başkanı, İran'a saldırma konusunda son kararını vermediğini ifade ederken, "İnanıyorum ki İran nükleer silaha sahip olsaydı bunu kullanırdı." dedi.

        Trump "Son kararı, son saniyede vermeyi seviyorum. İşler değişir. Özellikle de savaşla ilgili. Savaşlar kötüdür." diye konuştu.

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        ABD Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin söylemini yinelerken, 1 saat içinde İsrail-İran konusunda dair bir toplantı olacağını duyurdu.

        ALİ HAMANEY'İN SON AÇIKLAMASI

        İran lideri Ali Hamaney, ABD’nin herhangi bir askeri müdahalesinin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını söyledi.

        Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan mesajında, İsrail’in “aptalca ve kötü niyetli saldırılarına karşı İran halkının kararlı, cesur ve duyarlı davranışına” övgüde bulundu.

        İran’ın, “dayatılan bir savaşa karşı olduğu gibi dayatılan bir barışa karşı da kararlı bir şekilde duracağını” dile getiren Hamaney, “Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

        Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir."

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