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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum

        CANLI | İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran günü başlattığı saldırılar, İran'ın misillemeleriyle karşılıklı olarak devam ederken Trump'tan ateşkes açıklaması geldi. Trump, İran'ın ateşkesi başlatacağını ve 12. saatte İsrail'in de ateşkes başlatacağını bildirdi. Trump, 24. saatte "12 gün savaşının" resmi olarak sona ermesinin dünya tarafından "selamlanacağını" açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 02:27 Güncelleme: 24.06.2025 - 02:32
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        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
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        ATEŞKES AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

        Trump paylaşımında "İsrail ve İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını" bildirdi

        Savaşın "bu noktada sonlandığının" kabul edileceğini kaydeden Trump, İran'ın ateşkesi başlatacağını ve takip eden 12. saatte de İsrail'in ateşkes başlatacağını kaydetti.

        Trump, izleyen 24. saatte de "12 gün savaşının resmi sonunun" dünya tarafından da "selamlanacağını" belirtti.

        "12 GÜNLÜK SAVAŞ"

        Her bir ateşkes esnasında diğer tarafın "barışçıl ve saygılı" kalacağını kaydeden Trump, "Her şeyin olması gerektiği gibi çalışacağı varsayımıyla, ki öyle olacak, her iki ülkeyi, İsrail ve İran'ı, '12 günlük savaş' olarak adlandırılması gereken şeyi sona erdirmek için gereken dayanıklılık, cesaret ve zekaya sahip oldukları için tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Trump, bu savaşın yıllarca sürebilecek ve tüm Orta Doğu'yu yok edebilecek bir savaş olabileceğini ifade ederek, "Ama olmadı ve asla olmayacak! Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Orta Doğu'yu korusun, Tanrı ABD'yi korusun ve Tanrı dünyayı korusun." açıklamasında bulundu.

        TAHRAN'DA 3 PATLAMA SESİ

        İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde bir bölge için tahliye duyurusu yayımlamasının ardından başkentte 3 patlama sesi duyuldu.

        KATAR HAVA SAHASINI YENİDEN AÇTI

        İran’ın Katar’daki ABD askeri üssüne saldırı düzenlemesinin ardından hava sahasını kapatan Katar'ın, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra hava sahasını yeniden açtığı belirtildi.

        İRAN'DAN İSRAİL'E TAHLİYE UYARISI

        İsrail'in Tahran'da bir bölge için tahliye duyurusu yayımlamasının ardından İran ordusu da Tel Aviv'deki Ramat Gan bölgesi için tahliye uyarısı yaptı.

        IRAK'TAN "BÖLGESEL İSTİKRAR" AÇIKLAMASI

        Irak Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Meysem Safi, ülke hava sahasının yeniden açılmasının bölgesel güvenlik durumunun istikrarı ve Irak’a etkisine bağlı olduğunu söyledi.

        GENİŞ BİR ALAN İÇİN SALDIRI TEHDİDİ

        İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın 7. Bölgesi'nde geniş bir alan için saldırı tehdidinde bulundu.

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