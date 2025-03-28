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        Haberler Dünya ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı | Dış Haberler

        ABD B-2 bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı

        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda İran'ı Husilere verdiği destekle ilgili uyarmış ve nükleer program konusunda müzakere teklifini içeren bir mektubu Tahran'a göndermişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, mektupta tehdit içeren bölümler olduğunu dile getirirken, ABD Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası'na B-2 Spirit bombardıman uçaklarını konuşlandırdı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.03.2025 - 23:09 Güncelleme: 28.03.2025 - 23:34
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        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
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        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakere etme teklifi içeren bir mektubu Tahran'a iletti.

        Trump, diğer yandan Husilere yönelik geniş kapsamlı saldırılar başlatırken, İran'ın Husilere yardım ettiğini ifade etti.

        İran'a, Husilere verdiği desteği durdurma çağrısı yapan Trump, yardımların durmaması hâlinde İran'ın sorumlu tutulacağını işaret etti.

        Husilere yönelik saldırılar sürerken, ABD'ye ait B-2 Spirit Bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'nda bulunan Diego Garcia adasına konuşlandırdı.

        Axios'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, bombardıman uçaklarının konuşlandırılması İran'la ilgili meseleden bağımsız değil. Bombardıman uçaklarının, sığınak delici bombalar taşıyabildiği belirtilen haberde, İran'ın nükleer tesislerinin hedef alınabileceği iddia edildi.

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        İngiltere merkezli The Telegraph gazetesine göre, 3 adet B-2 bombardıman uçağı Diego Garcia'ya ulaşırken, 4 bombardıman uçağının daha konuşlandırılması bekleniyor.

        TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin ABD ile nükleer konusunda müzakereleri reddetmeye devam etmesi durumunda İran'ın başına "kötü şeyler geleceğini" söyledi.

        Trump, hukuk danışmanı Alina Habba'nın New Jersey Başsavcısı olarak atanmasıyla ilgili Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreninde gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Tahran yönetiminin nükleer programı konusundaki soruya karşılık Trump, "Onlara yakın zamanda bir mektup gönderdim ve 'Bir şekilde karar vermek zorunda kalacaksınız veya konuşacağız ya da İran'ın başına çok kötü şeyler gelecek.' dedim. Ve bunun olmasını istemiyorum." ifadesini kullandı.

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