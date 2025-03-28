ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakere etme teklifi içeren bir mektubu Tahran'a iletti.

Trump, diğer yandan Husilere yönelik geniş kapsamlı saldırılar başlatırken, İran'ın Husilere yardım ettiğini ifade etti.

İran'a, Husilere verdiği desteği durdurma çağrısı yapan Trump, yardımların durmaması hâlinde İran'ın sorumlu tutulacağını işaret etti.

Husilere yönelik saldırılar sürerken, ABD'ye ait B-2 Spirit Bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'nda bulunan Diego Garcia adasına konuşlandırdı.

Axios'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, bombardıman uçaklarının konuşlandırılması İran'la ilgili meseleden bağımsız değil. Bombardıman uçaklarının, sığınak delici bombalar taşıyabildiği belirtilen haberde, İran'ın nükleer tesislerinin hedef alınabileceği iddia edildi.

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İngiltere merkezli The Telegraph gazetesine göre, 3 adet B-2 bombardıman uçağı Diego Garcia'ya ulaşırken, 4 bombardıman uçağının daha konuşlandırılması bekleniyor.

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin ABD ile nükleer konusunda müzakereleri reddetmeye devam etmesi durumunda İran'ın başına "kötü şeyler geleceğini" söyledi.