SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler >DÜNYA

ABD'de 1,5 milyar dolar kazanan loto talihlisi, 'sırasını arkasındakine vermesi sayesinde' ödülü aldı

Güney Carolina eyaletinde, sayısal lotodan 1,5 milyar dolar kazanan talihli, kupon almak için girdiği sıradaki yerini iyilik olsun diye arkasındaki kişiye verince, büyük ikramiyeyi kazandı. Ödül, ABD tarihinde tek bir kişinin kazandığı en büyük ikramiye.

Giriş: 06.03.2019 - 15:14 | Güncelleme:
- Getty Images
Talihli, sıradaki yerini arkasındaki kişiye verdi

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde, sayısal lotodan 1,5 milyar dolar kazanan talihlinin kupon almak için girdiği sıradaki yerini, iyilik olsun diye arkasındaki kişiye verince büyük ikramiyeyi kazandığı belirtildi.

Sayısal loto yetkilileri, adının açıklanmasını istemeyen talihlinin "nezaketinin, müthiş bir şekilde sonuçlandığını" söyledi.

Talihli, ikramiyeyi tek bir ödemede almak isterse, 877 milyon doların sahibi olacak.

1,5 milyar dolarlık ödül, ABD tarihinde tek bir kişinin kazandığı en büyük ikramiye.

Biletin satılmasından beş ay sonra açıklama yapan Güney Carolina sayısal loto yetkilileri, "Talihli, o an kendisini o bayiye getiren verdiği bütün kararlara da hayret ediyor" diye konuştu.

- Getty Images
Mega Millions oyunu ülke çapında birçok eyalette oynanıyor.

Yetkililere göre talihli, Mega Millions kuponu almak için girilen sırada, arkasındaki bir kişinin önüne geçmesine izin verdi.

Yetkililer, kazanan numaraların makine tarafından rastgele oynandığını söyledi.

Şanslı biletin satıldığı dükkanın sahibi de, alacağı 50 bin dolarla mağazasını yenileyeceğini belirtti.

Güney Carolina, talihlilerin kimliklerini gizli tutmasına izin veren eyaletlerden biri. Diğerleri ise Delaware, Ohio, Kansas, Maryland, Georgia, Kuzey Dakota ve Teksas.

  • Loto kuponunu çalıntı kartla aldığı tespit edilen kadının ödülü verilmeyecek
  • Lotodan 510 milyon TL kazandığını 6 hafta sonra öğrendi
  • 25 yıl aynı sayılarla loto oynadı, sonunda 343,9 milyon dolarlık ikramiyeyi kazandı
  • Belçikalı çelik işçilerinin hesabına yanlışlıkla 30'ar bin euro prim yattı
  • Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'
  • Sayısal Loto talihlisi bir milyon dolar kazanan biletini bir yıl sonra buldu
  • Fransız talihli ikinci kez lotodan 1 milyon euro kazandı

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder ile Yolanthe Cabau boşanıyor
Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder ile Yolanthe Cabau boşanıyor
ABD'de 1,5 milyar dolar kazanan loto talihlisi, 'sırasını arkasındakine vermesi sayesinde' ödülü aldı
ABD'de 1,5 milyar dolar kazanan loto talihlisi, 'sırasını arkasındakine vermesi sayesinde' ödülü aldı
Luke Perry'i farklı kuşaklardan hayranları anlatıyor: 'Gördüğüm en mütevazı insandı'
Luke Perry'i farklı kuşaklardan hayranları anlatıyor: 'Gördüğüm en mütevazı insandı'
Forbes milyarderler listesi: Bezos liste başı, Zuckerberg'in serveti 8,7 milyar dolar azaldı
Forbes milyarderler listesi: Bezos liste başı, Zuckerberg'in serveti 8,7 milyar dolar azaldı
Kayıp bir mektup sayesinde gelen teknoloji milyarderliği
Kayıp bir mektup sayesinde gelen teknoloji milyarderliği
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
ABD-Çin ticaret savaşı: Trump 'verimli görüşmeler' sonrası ek gümrük vergisi kararını erteliyor
ABD-Çin ticaret savaşı: Trump 'verimli görüşmeler' sonrası ek gümrük vergisi kararını erteliyor
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X