SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
ABD
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

ABD'de 11 Eylül saldırılarının 17. yılı

ABD'de, ana karada düzenlenen en büyük terör olayı olarak tarihe geçen 11 Eylül saldırılarının 17. yılı nedeniyle New York başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde törenler düzenlendi

11.09.2018 - 20:34 | Güncelleme:

Terör örgütü El Kaide'nin 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne (İkiz Kuleler) ve ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) düzenlediği terör saldırılarında hayatını kaybedenler, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı törenlerle anıldı.

New York'taki tören, saldırılarda ilk uçağın İkiz Kulelere çarptığı saat 08.46'da (TSİ 15.46), yıkılan İkiz Kulelerin yerine yapılan Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nin bulunduğu alanda saldırıda yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı.

New York Polis Teşkilatı (NYPD), törenlerin yapıldığı saatlerde "9-11 Anma" alanının etrafındaki birçok sokağı trafiğe kapatarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Buradaki törene, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Vali Andrew Cuomo, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile diğer yetkililer ve terör kurbanlarının yakınları katıldı.

Törende, saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimleri yakınları tarafından okundu. Kurbanların adlarının yazıldığı anıt alanına gelen yakınları, isimlerin olduğu yere çiçek bıraktı.

Pensilvanya'nın Shanksville kasabasında düzenlenen anma törenine ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke katıldı.

Trump burada yaptığı konuşmada, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 3 bin kişiyi saygıyla andığını belirtti.

Teröristlerin kaçırdığı ve F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülen United Airlines uçağında hayatını kaybedenler için yapılan anıtın ABD savunması için de önemli bir yeri olduğun ifade eden Trump, "Kalbimizin bir parçasını da bu topraklara gömdük. İkiz Kuleler, Pentagon ve Pensilvanya kırsalında çalınan hayatların anne, baba, kardeş ve evlatlarının acısı paylaşıyoruz." dedi.

Trump, "11 Eylül kurbanlarının yüzünü, sesini, hikayelerini, cesaretini ve aşkını unutmayacağız. Kendini asla kötülüğün eline bırakmayan özgür insanları hep hatırlayacağız. Çünkü kaderimiz kendi ellerimizde." diye konuştu.

Saldırıların bir diğer hedefi olan Pentagon'da düzenlenen törene ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Savunma Bakanı James Mattis ve bazı kabine üyelerinin yanı sıra çok sayıda Amerikalı komutan katıldı.

Sabah erken saatlerde göndere bayrak çekilmesiyle başlayan törende, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler için önce saygı duruşunda bulunuldu. Çok sayıda 11 Eylül kurbanının ailesinin de katıldığı törende kurbanlardan bazılarının hikayeleri aktarıldı.

Pence, törende yaptığı konuşmada, saldırıda yaşamını yitirenleri bir kez daha andıklarını vurgulayarak “17 yıl önce burada olanları yürekten anıyoruz.” dedi.

Bakan Mattis de hayatlarını ülkeleri için feda eden Amerikalıları hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade etti.

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kulelere çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken, dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü.

İkiz Kulelerde 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve kaçırılan uçaklarda ise 246 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda, 19 teröristle toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak açıklanmıştı.

Tarihin akışını değiştiren 11 Eylül saldırılarının ardından eski ABD Başkanı George W. Bush, Afganistan ve Irak'a girme kararı almış, Beyaz Saray'ın Ortadoğu'daki savaş yanlısı politikası büyük tepkilere neden olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X