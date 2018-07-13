ABD'de Washington D.C. Bölge Mahkemesine bağlı jüri heyeti, 12 Rus istihbarat yetkilisini 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimi sürecinde Demokrat Parti teşkilatının elektronik posta sürücülerine yasadışı erişim sağlamakla ve o bilgileri yaymakla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, jüri heyetinin 12 Rus istihbarat yetkilisine ilişkin mütalaasını, Rusya'nın ABD başkanlık seçimleri sürecini etkileme çabalarını soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'e ilettiği aktarıldı.

Bakanlık, 12 istihbarat yetkilisinin de Rus ordusuna bağlı Ana İstihbarat Direktörlüğü (GRU) mensubu olduğunu belirterek "Bu GRU yetkilileri, resmi görevleriyle Demokratik Kongre Kampanya Komitesi ve Demokratik Parti Ulusal Komitesi'nin elektronik posta sürücülerini, başkan adayı Hillary Clinton'ı hackleme ve bu bilgileri internet ortamında 'DCLeaks' internet sitesi ile 'Guccifer 2.0' adlı sosyal medya hesabı ile yayma konusunda uzun bir çaba içinde bulundu." ifadelerini kullandı.

Suçlanan Rus yetkililerinin isimleri ve bağlı oldukları istihbarat birimlerinin de yer aldığı açıklamada, söz konusu birimlerin Hillary Clinton'un kampanyasında çalışanlardan bazılarının kullanıcı adı ve şifrelerini çalarak Demokrat Parti'nin elektronik posta veri tabanlarına eriştiği kaydedildi.

Açıklamada, Rus istihbaratçılarının kimliklerini saklamak ve fonlarının izini kaybettirmek için kripto para "bitcoin" kullandığı bilgisine yer verildi.

11 SUÇLA YARGILANACAKLAR

Açıklamada jürinin, Rus yetkililerinin siber operasyonlarla ABD'de komplo üretmek, kimlik hırsızlığı, 95 bin dolar üzerinde para aklama, Amerikan şirket, bakanlık ve seçim kurullarına yasadışı erişim sağlamak, ABD hükümetine karşı komplo içinde bulunmak gibi 11 ayrı suçtan yargılanacağı belirtildi.

Herhangi bir Amerikan vatandaşının bu suçlara bilerek iştirak ettiğine dair kanıt olmadığı aktarılan açıklamada, Rus istihbaratının bu çabalarının oy sayımı veya seçim sonuçlarını etkilediğine yönelik bir kanının söz konusu olmadığı bildirildi.