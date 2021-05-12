ABD'de emekli amiral ve generallerden Biden'a sert mektup! 0:00 / 0:00

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ABD'de 120 emekli amiral ve general ulusal güvenliği tehdit edecek adımların atıldığını ifade ederek ABD Başkanı Joe Biden'a çok sert bir mektup yazdı.

120 emekli amiral ve general seçimlere hile karıştırıldığını, Marksist diktatörlüğe doğru ilerlendiğini ifade etti.

"ULUSUMUZ BÜYÜK BİR TEHLİKE İÇİNDE"

Mektupta yer alan bazı ifadeler şöyle:

"Ulusumuz büyük bir tehlike içinde. Anayasal Cumhuriyetimizin hayatta kalması için için savaşıyoruz. Çatışma, sosyalizm ve Marksizm destekçileri ile Anayasal özgürlük ve özgürlük taraftarları arasında.

2020 seçimleri sırasında 317 emekli tarafından "Kıdemli Askeri Liderlerden Açık Mektup" imzalandı. Generaller ve Amiraller, 2020 seçiminin ülkenin kurulmasından bu yana gerçekleşen en önemli seçim olabileceğini söyledi. "Demokrat Parti'nin Sosyalistleri ve Marksistleri kucaklamasıyla, bizim tarihsel yolumuz tehlikede. " Maalesef, bu ifadenin gerçekliği seçimden sonra çabucak ortaya çıktı.

"Halkın iradesini" doğru bir şekilde yansıtan adil ve dürüst seçimler olmadan Anayasal Cumhuriyet kaybedildi. Ek olarak, seçimlerde "Hukukun Üstünlüğü" uygulanmalıdır. FBI ve Yüksek Mahkeme, seçim usulsüzlükleri olduğunda hızlı hareket etmelidir.

Seçimlerin yanı sıra, mevcut yönetim bizim bölgemize bir saldırı başlattı. Anayasal haklarda diktatörce davranarak, Kongre'yi atlayarak, önceki yönetiminin etkili politikalarını ve düzenlemelerini tersine çeviren 50 Başkanlık Kararnamesini imzaladı. Dahası, aşırı kapanma, okul ve işyerlerinin kapatılması gibi nüfus kontrol eylemleri endişe verici. Yazılı ve sözlü ifadenin sansürlenmesi, temel haklarımıza yapılan doğrudan saldırılardır.

Biz, Sosyalizme, Marksizme, İlerlemecilike göre hareket edecek politikacıları sorumlu tutmalı, Anayasal Cumhuriyetimizi desteklemeliyiz.

Tüm Amerikalılara, özellikle orta sınıfa odaklanırken, bizi savaşan gruplara ayırmak için kullanılan yönetimde değil bize karşı mali açıdan sorumlu bir yönetimde ısrar edin."

FRANSA'DA ASKERLERDEN BİLDİRİ

20 emekli general, emekli ve muvazzaf 100 kadar subay ile binden fazla askerin, Valeurs Actuelles sitesinde 21 Nisan'da yayımladıkları bildiride, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunularak, Cumhurbaşkanı Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunulmuştu.

İslamcılık ve banliyölerde yaşayanların, Fransa'da toplumsal bölünmeye yol açtığı iddia edilen mektupta, askerler, yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiğini savunmuştu.

Fransa'da 16 emekli generalin, ayrıca Ulusal Meclisteki siyasi gruplara "İslamcılığa ve Fransa'nın parçalanmasına karşı küresel bir stratejinin" geliştirilmesinin talep edildiği ve "iç savaş" uyarısının yapıldığı bir dosya gönderdiği ortaya çıkmıştı.